Waarpraatsje: Freed ek drûch

DE JOUWER – It wie suver hast in kadoke, in drûge dei en ek noch sinneskynwaar. It waar foar freed sjocht der ek goed út.

Tongersdeitenacht sil it flink opklearje en op guon plakken kin damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn, útsein yn it Waadgebiet. Dêr stiet in matige noardewyn. De temperatuer leit op in soad plakken mar krekt boppe it friespunt.

Freed kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne ek sa út en troch. It liket yn Fryslân de hiele dei drûch te bliuwen. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út rjochtingen tusken it westen en it suden. It wurdt 8 graden.

Yn it wykein is it wer ritich.

Jan Brinksma