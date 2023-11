Waarpraatsje: Freed buien

DE JOUWER – It bleau tongersdei oant fier yn ‘e middei drûch. Freed falle der buien, mar yn it wykein wurdt it efkes wat better waar.

Tongersdeitenacht kin der noch in bui falle. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 6 graden.

Freed falle der rûnom yn Fryslân in pear buien, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is earst matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Yn ‘e middei jout de wyn him wat del. It sil op de measte plakken 10 graden wurde.

Sneon en snein lykje, sa goed as, drûch te bliuwen.

Jan Brinksma