Waarpraatsje: Foarearst gjin drûge dei

DE JOUWER – It is yn dizze lange en hiel wiete rite hast net te begripen, mar it reint yn ús lân mar 7 prosint fan de tiid en in part falt ek noch yn ‘e nacht en dan lizze de measte minsken te sliepen.

It bliuwt dizze wike ritich.

Moandeitenacht kin der noch in bui falle. De weste- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich mei kâns op swiere wynpûsten. It wurdt 10 graden.

Tiisdei falle der buien en yn ‘e neimiddei kinne dat der mear wurde mei kâns op heil en tonger, mar de sinne is sa út en troch ek te sjen. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar earst noch krêftich oant hurd en yn it Waadgebiet miskien noch wol stoarmich mei kâns op wynpûsten. Mei 13 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

Woansdei, tongersdei en freed bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma