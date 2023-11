Waarpraatsje: Ekstreem wiet

DE JOUWER – It hat moandeitemoarn benammen yn it súdlik part fan Fryslân wer hiel wiet west. Troch it tige wiete waar binne de gemalen ynset om alle wetter fuort te krijen. In drûge dei sit der foarearst noch net oan te kommen.

Moandeitenacht kinne der wer buien falle, miskien wol mei tonger, mar it sil sa út en troch ek wat opklearje. Letter yn ‘e nacht wurdt it drûger. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei falt der earst by tiden in bui, mar letter komme der mear buien, miskien ek wol wer mei tonger. In glimp fan ‘e sinne is dochs net hielendal útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt op syn heechst 10 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der neat oan it wiete waar.

Jan Brinksma