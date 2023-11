Waarpraatsje: Bytsje wintersk

DE JOUWER – It wie moandei wer in wiete dei, mar yn ‘e middei waard it wat better. De oare dagen fan dizze wike binne oan ‘e kâlde kant. Der is boppedat kâns op winterske delslach.

Moandeitenacht is it yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch en kin it opklearje. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Yn ‘e rin fan ‘e nacht jout de wyn him wat del. De temperatuer leit om it friespunt hinne, mar yn in stripe by de kust lâns bliuwt it krekt boppe it friespunt.

Tiisdei skynt de sinne sa út en troch, mar der kinne ek in pear winterske buien falle. De swakke oant matige wyn komt earst út it noarden, mar yn de middei út it súdwesten en by de kust lâns stiet dan in frij krêftige westewyn. De temperatuer leit tusken de 2 en 5 graden.

De oare dagen fan dizze wike kwakkelet it wat.

Warskôging: Moandeitejûn, moandeitenacht en tiisdei yn ‘e iere moarntiid soe it op guon plakken wat glêd wurde kinne, troch it befriezen fan wiete diken.

Jan Brinksma