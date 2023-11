Utnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried

Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum

Tiid: tongersdei 9 novimber om 19.30 oere

It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers, de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen en potinsjele leden fan de nije Advysried fan herten út foar de gearkomste op 9 novimber fan de Grutte Ried.

Wurklist

1. Iepenjen en fêststellen fan de wurklist

2. Meidielingen en ynkommen stikken

3. Oantekens lêste Riedsgearkomste

4. Gearstalling en doel Advysried

5. Stân fan saken fernijing Ried fan de Fryske Beweging

6. Aktiviteiten

7. Wat fierder op it aljemint komt / omfreegjen

SKOFT

8. Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taal learen

By it Mercator Kennissintrum, dat ûnderdiel is fan de Fryske Akademy, wurdt ûndersyk dien nei

meartaligens fan pjut oant folwoeksene, thús, yn de klasse en yn it deistich libben. De fokus leit

dêrby op de meartalige situaasje wêrby’t ien fan dy talen in minderheids- of streektaal is. Yn it

ûndersyk wurdt ynternasjonaal gearwurke en wurdt de Fryske situaasje ferlike mei dy fan oare

Europeeske regio’s dêr’t lytse talen sprutsen wurde. Fierder advisearret Mercator oer meartalich

taalbelied yn Europa oan de hân fan twa wichtige ferdraggen fan de Ried fan Europa, te witten it

Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach.

Jelske Dijkstra giet yn har lêzing yn op it grutte ferskaat oan projekten dat op it stuit by Mercator

rint. Se is senior ûndersiker by it Mercator Kennissintrum en spesjalisearre yn de taalûntwikkeling

fan jonge bern dy’t yn Fryslân opgroeie. Se wurket sûnt 2005 by de Fryske Akademy en sûnt 2020 ek

by Mercator.

9. Sluten

Neisit mei slokje en flaubyt