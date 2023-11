Twa Fryske oersettingen fan George Orwell ferskynd

By Utjouwerij Regaad binne twa klassikers útkommen: Bistespul (Animal Farm) en 1984, beide fan George Orwell. De útjouwer wol dêr syn tsienjierrich jubileum fan Fryske oersettingen mei fiere.

Bistespul is in komyske bistefabel mei in serieuze ûndertoan. Op in pleats nimme de bisten de macht oer en ferdriuwe de boer en syn feinten fan it stee. Mar betsjut dat ek dat harren wrâld dêr no better fan wurdt? Of bliuwe bazen altiten bazen? Orwell hâldt de minske in pynlike spegel foar. “Alle bisten binne gelyk, mar guon binne geliker as oaren …”

De roman 1984 is koart nei Animal Farm ferskynd, yn 1948. It is opnij in oanklacht tsjin de tiranny. Mar Orwell ferfangt no de humor troch ûntrêstigjende, benearjende takomstbylden … Der hat in Tredde Wrâldoarloch west. De nije supersteat dy’t dêrút fuortkaam, hat syn greep op de boarger oant yn it ekstreme ferstevige. Big Brother is watching you is Orwells bekende spreuk. In wrâld fol ferried, foltering en eangst. Kin de leafde oerwinne, it systeem deltwinge en de minske rêde? Orwells 1984 is de aartsfader wurden fan de dystopyske takomstroman.

Ammerins Moss-De Boer hat beide boeken prachtich oerset, en Sytse van der Zee hat se sublym yn kleur yllustrearre. De boeken foarmje in dûbeldútjefte, mar binne ek gewoan los te krijen, fia de Fryske boekhannels en de webwinkel op www.regaad.nl.