Tryater siket muzikanten

Teäterselskip Tryater siket sa’n tweintich muzikanten foar in spesjale gelegenheidsfanfare. It selskip riedt him ta op in bysûnder trijelûk, dêr’t de minske efter de muzyk yn útdjippe wurdt. It wurdt in grutte lokaasjefoarstelling dy’t yn maaie-juny 2024 spilet, mei Easterlittens as dekôr. By alle foarstellingen spylje (leden fan) Fryske fanfarekorpsen mei.

Muzikanten dy’t in ynstrumint bespylje dat yn in regulier muzykkorps past en dy’t it wol wat liket om dêroan mei te wurkjen kinne har foar de audysje opjaan troch dan it oanmeldformulier yn te foljen. Dat moat foar moandei 13 novimber 2023.

Alle ynformaasje is hjir te finen en foar fragen kin kontakt opnommen wurde mei a.jansma@tryater.nl.