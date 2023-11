Trelit om Boer zoekt Vrouw

Friezen yn en bûten Fryslân hearden raar op doe’t Bernice Jellema yn Sweden yn it tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’ en de beide Fryske jongkeardels dy’t in eachje op har hawwe, ynienen op it Hollânsk oergiene, neidat se earder wol Frysk mei-inoar praten. Wêrom, wie it algemiene tinken, moatte yn sa’n programma, dêr’t it benammen om emoasje giet, Fryske dielnimmers Hollânsk mei-inoar prate? As Flamingen op de Nederlânske tv net te ferstean binne, wurde se ûndertitele, mar Friezen moatte har sa te sjen mar ferbrekke, nettsjinsteande dat it Frysk as twadde rykstaal erkend is. Fansels lokke dat reaksjes út.

Neifraach brocht oan it ljocht dat de kameralju de petearen yn it Frysk net folgje koene en dus net wisten wat se fêstlizze moasten. Dy útlis hat de Steatefraksje fan de FNP derta brocht om de KRO-NCRV yn in freonlike brief derop te wizen dat it yn soksoarte programma’s fan grut belang is dat dielnimmers yn harren earste taal prate. De FNP biedt de omrop of de kameralju in Afûk-kursus oan, sadat kandidaten har tenei net hoege te ferbrekken. Neffens de KRO-NCRV sil yn de noch kommende ôfleveringen dúdlik wurde dat der ek wol Frysk praat wurdt.