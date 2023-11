De 23-jierrige Hilbert Vinkenoog komt út Ingelân, mar hat Fryske woartels en is folop dwaande om dy werom te finen. Yn de filmkes op syn YouTube-kanaal, mei hast in heal miljoen abonnees, giet it gauris oer Fryslân en de skiednis derfan.

Lês yn dit artikel by Omrop Fryslân mear oer Hilbert Vinkenoog.