Rjochts kabinet mei PVV liket nettsjinsteande tûkelteammen oannimlik

“De partijen moatte oer har eigen skaad hinne springe”, reagearre PVV-lieder Wilders woansdeitejûn op de grutte ferkiezingsoerwinning fan de PVV dy’t him ôftekene. Hy ropt oare partijen op nei oerienkomsten te sykjen, en seit gearwurkje te wollen.

De PVV is nei alle gedachten goed foar 37 fan de nedige 76 sitten foar in mearderheidskabinet. It oan board krije fan oare grutte partijen sil lêstich wurde, mar der liket dochs wol romte te wêzen. Pieter Omzigt (NSC) wie foar de ferkiezingen ôfwizend oer gearwurking mei de PVV fanwege de stânpunten oer de islam en de rjochsteat fan de partij, mar justerjûn sei er mei klam dat it lân bestjoerd wurde moat, al neamde er Wilders net by namme. Krekt as Wilders hie er it oer “oer it skaad hinne springe.”

Frou Yesilgöz wachtet ôf

Dilan Yesilgöz (VVD) sei earder dat se net yn in kabinet mei Wilders as premier stappe wol, mar justerjûn werhelle se dat net. Wol sei se dat se fan betinken is dat de PVV-foarman it lân net ferbine kin. Hja wachtet ôf wêr’t Wilders mei komt.

Wilders sil it sykje moatte by dy twa fan de fjouwer grutte partijen PVV, GL-PvdA, VVD en NSC. Sûnder de gruttere partijen soe in koalysje mei Wilders bestean út op syn minst tsien partijen, wat om ferskillende redenen net foar de hân leit. Tsjin de NOS sei Wilders dat in sintrumrjochts kabinet syn foarkar hat. Mei de VVD en NSC soe er in wurkbere mearderheid fan 81 sitten hawwe.

Kiezers

Ut ûndersyk ûnder kiezers fan ûndersyksburo Ipsos docht bliken dat de kiezer ek nei in mear rjochts kabinet niget. Goed in tredde fan de ûnderfrege minsken jout de foarkar oan in rjochts kabinet, in fyfde (22 persint) sjocht leaver in koalysje oer lofts. De oare respondinten kieze in sintrumkabinet of hawwe gjin foarkar.

Premier

Fan de kiezers hat sechtjin persint in foarkar foar Wilders as premier. In like grut persintaazje wol frou Yesilgöz as premier, falt út de gegevens fan Ipsos op te meitsjen. Der is wat minder stipe foar Timmermans (14 persint) en Pieter Omtzigt (11 persint). Achttjin persint fan de Nederlanners hat gjin foarkar, of hat gjin miening. Seis persint wol net ien fan de listlûkers as nije premier sjen.