Programma oer de razzia fan Rotterdam

‘Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden.’ Dat befel wurdt yn novimber 1944 op in struibrief yn Rotterdam en Schiedam ferspraat. Dêrnei folget de grutste razzia dy’t Nederlân ea ûnder de besetting hân hat. Mar leafst 52.000 jonges en manlju wurde ôffierd nei Dútslân om dêr te wurkjen.

De santjinjierrige Piet Laban moat mei en kin him de ûngemaklike stilte yn it Feyenoordstadion, dêr’t de manlju foar transport byinoar brocht wurde, noch yn it sin bringe. Net ien wit wêr’t se hinne sille en oft se ea weromkomme. Koos Bienefelt is achttjin en treft de moarns in Dútske soldaat neist syn bêd oan. Hy moat fuortdaliks mei en nei in tocht fan dagen komt er yn Eastenryk telâne, ticht by de Hongaarske grins. Koos moat tankfallen grave en fynt it wol in aventoer. De heit fan de dan fiifjierrige Henk Gaertman wurdt ek meifierd. Yn maaie 1945 komme út Dútslân wei ferskate frachtweinen mei manlju werom nei Rotterdam. Syn mem stjoert de lytse Henk der alle dagen op út om te sjen oft syn heit al werom is, mar dy sil nea weromkomme.

Op freed 10 novimber wurdt yn Rotterdam it razziamonumint ûntbleate. Dat is foar Andere Tijden oanlieding om mei de noch libjende manlju en bern dy’t sûnder heit benefterbleaune, op dy trageedzje werom te sjen. Andere Tijden is it skiednisprogramma fan de NTR, dat presintearre wurdt troch Astrid Sy.

De útstjoering fan De razzia van Rotterdam is op freed 3 novimber om 22.20 oere by de NTR op NPO 2 te sjen.