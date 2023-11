Programma Iselmarkust klear foar ynspraak

Deputearre Steaten fan provinsje Fryslân, de kolleezjes fan boargemaster en wethâlders fan Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en it deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân hawwe it konsept-útfieringsprogramma foar de Fryske Iselmarkust frijjûn foar kommunikaasje. Dat betsjut dat it programma ynkoarten oan de mienskip weromkeppele wurde kin.

Yn de kommende jierren bart der in soad yn it Fryske Iselmargebiet. Mei it konsept-útfieringsprogramma litte de gearwurkjende organisaasjes sjen hokker inisjativen oft se foar 2027 byinoar bringe kinne. It programma bestiet út tariedende aksjes en ferkenningen, rinnende projekten en nije inisjativen dy’t mei ynbring fan de mienskip ta stân kommen binne.

Partisipaasjejûnen

Begjin 2024 sille der fjouwer partisipaasjejûnen yn it Iselmargebiet wêze. Mear ynformaasje dêroer folget ynkoarten op www.frieseijsselmeerkust.frl. De jûnen binne in ferfolch op de earder organisearre gearkomsten foar belang- en nigethawwers om ta in konsept-útfieringsprogramma te kommen. Dat programma leit der no en wurdt begjin takomme jier weromkeppele om te sjen oft it yndied by de winsken en by it ferlet foar de Iselmarkust oanslút.

Taheakke: Konsept-útfieringsprogramma Fryske Iselmarkust.