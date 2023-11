Popke de Panda (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

Popke de Panda

is spitigernôch noch altyd allinne.

Hy hâldt wol fan froulju,

mar wêrom soe er dan net ien fine kinne?

’t Is net syn uterlik dêr’t it oan leit,

hy mei der wol wêze sa’t men seit.

It leit ek net oan syn ferstân

want hy is o sa by de hân.

Syn probleem is dat er altyd gelyk ha wol,

en dêr ha froulju gau de búk fan fol.

Syn lêste flam sei dan ek ‘it is foarby,

do bist fierstente swart-wyt foar my’.

Folkje Koster