Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 2: Gabor Landman

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit.

Yn de twadde ôflevering is Gabor Landman te gast. Gabor Landman is fan de Stifting European Language Rights en der wurdt in tige wichtich ûnderwerp bepraat: it skeinen fan taalrjochten fan ferskate minderheden yn Europa, ek fan de Friezen. Dêrneist wurdt praat oer Oekraïne, minskerjochten, memmetaal, Transylvanië en noch folle mear.

Op sosjale media kin op de podcast reagearre wurde mei stekje #JFMpodcast.

Besjoch ôflevering 1: petear mei Esther Liano.