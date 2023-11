Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 1: Esther Liano

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit.

Yn de earste ôflevering is Esther Liano te gast. Esther is foaral bekend troch har prestaasjes as topamazône mei Fryske hynders yn de dressuer. De JFM praat mei har oer har grutte passy, it Fryske hynder. Mar ek oer har Frysk-Katalaanske identiteit, oer foaroardielen, de gefolgen fan de ‘stiktofflauwekul’ foar de hynstewrâld, oer hoe’t men tsjin alle advizen yn karriêre makket fan jins passy, oer cancelculture en woke, Eastfeardersplassen, Harekiten en noch folle mear.

Op sosjale media kin op de podcast reagearre wurde mei stekje #JFMpodcast.