Pier Bergsma: Hamas gefaar foar Israel, Netanyahu ek

Skôging

Kommende sneon, 25 novimber, wurdt de jierlikse Fedde Schurerlêzing holden mei as aktueel tema ‘Frede mei alle geweld of is pasifisme ek in opsje?’ Ik bin benijd oft beide sprekkers ek gefaarlike ferhalen oan ’e oarder stelle doare.

Sneontejûn 28 oktober spruts Netanyahu syn folk ta yn in telefyzjeútstjoering. Dêr ferlike er de striid tsjin Hamas mei de striid tsjin Amalek yn. “Ferjit net wat Amalik ús oandien hat.” Foar de lêzers dy’t minder mei de Bibel fertroud binne it folgjende.

Neffens de ferhalen fan it Alde Testamint hat it folk Israel op syn úttocht út Egypte wei, troch de woestyn hinne, net allinne te krijen mei honger en toarst, nee it wurdt ek noch lef yn ’e rêch oanfallen troch it folk Amalek. Sa wurdt dat folk in bedriging foar en fijân fan Israel.

Dêrom stjoert God folle letter de profeet Samuël nei kening Saul en mei it boadskip: “No dan, gean hinne en ferslach Amalek. Ban har mei alles wat harres is, haw gjin begrutsjen mei har. Deadzje se, man en frou, bern en tatebern, ko en skiep, kamiel en ezel.” (I Samuël 15:3). It ferhaal fertelt dat kening Saul der mei 200.000 man op ôfgiet. Amalek wurdt ferslein, mar God is net tefreden. De profeet Samuël giet wer by Saul op besite: “Wat is dat foar skieppegebletter yn myn earen …?” Saul hat de bêste skiep sparre en him net oan it befel fan God holden.

Wat moatte we no mei sokke ferhalen, dêr’t sels skiep it yn belije moatte? Der komt noch by dat neffens modern teologysk ynsjoch it folk Israël nea yn Egypte wie. Mei sûn ferstân kin men sels wol betinke dat je der net mei “600.000 manlju, de bern net meirekkene” (Exodus 37:1) rinnendewei op út geane, fjirtich jier troch de woestyn nei in oar lân. Foar de wiere leauwige gjin probleem, mar foar de ortodokse Joaden en foar Netanyahu binne sokke ferhalen grif in bewiis foar in rjochtfeardige striid dêr’t alles, mar dan ek letterlik alles by tastien is.

Mei syn taspraak fan 28 oktober sette Netanyahu de striid tsjin Hamas yn in perspektyf fan in striid dy’t Israel al 3000 jier fiert om te oerlibjen. Boppedat set er Israels reaksje op de grouwélige oanfal troch Hamas op 7 oktober yn in gefaarlik religieus perspektyf. Wa soe ommers as wiere leauwige twivelje oan in rjochtfeardige oarloch? Elkenien hat der begryp foar dat Israel weromslacht, mar mei syn ferliking tusken Hamas en Amalek smyt Netanyahu oalje op it fjoer. En sa’t Israel op dit stuit yn Gaza tekeargiet is dat te ferlykjen mei it ferhaal út Samuël 15.

Gelokkich binne der ek oare lûden, sels yn eigen fermidden. Sa skriuwt Joshua Krug op 2 novimber yn The Jewish News of Nothern California: “Comparing Hamas to Amalek, our biblical nemesis, will ultimately hurt Israël.” Mei oare wurden: Hamas te ferlykjen mei in Bibelske tsjinstanner fan Israel is skealik foar it lân sels. Krug beslút dat artikel mei: “Israel moat strategysk wêze by elke folgjende stap. De steat Israel is net te ferlykjen mei it âlde Israel en de Palestinen binne net de Amalekiten. Israel, lykas alle lannen, wurket midden yn de realiteit fan in trochrinnende skiednis – net midden yn in ferhaal. De lieders fan in steat hawwe net it foarrjocht om dat te ferjitten.”

It soe fan wiisheid en sûn ferstân tsjûgje as Netanyahu him net liede liet troch betochte ferhalen dy’t ta genoside oproppe.

Dit stik stie tongersdei 9 novimber op de opinyside fan de Leeuwarder Courant.