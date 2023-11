Pier Bergsma: Fan do nei hauk

“Der wie ien kear in tiid, det men de oarloch forhearlike as in goed en eal en forheffend hânwirk.” Sa begûn de taspraak dy’t Fedde Schurer op 27 april 1929 yn Ljouwert hold.

Ik moast derom sykje, mar it boek leit no foar my: Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk. It is in útjefte út 1963 troch de Bezige Bij en Teleac. Myn útjefte is fan 1967 en ik haw it boek yn de hjerst fan dat jier kocht.

Yn juny 1966 kaam ik as tsjinstplichtich militêr yn Den Bosch telâne, twa moanne letter yn Kampen, noch letter yn Tilburch en Nunspeet. Yn dat lêste plak siet ik op de administraasje by de ‘AAT, de aan- en afvoertroepen’. Wy hoegden ús der yn tsjinstelling ta in soad oare militêren net te ferfelen, want der wie by de oplieding foar sjauffeurs genôch te belibjen. It heucht my dat wy bygelyks rûte-tiidtabellen meitsje moasten. Ast om njoggen oere út Nunspeet giest, hoe let bist dan yn Amersfoart? Wy tochten dat der yn oarlochstiid wolris wat tusken komme koe.

Ik stimde yn dy tiid PSP en doe’t yn 1967 Teleac mei in telefyzjekursus oer oarloch en frede kaam, haw ik dy folge. Prof.mr B.V.A. (Bert) Röling wie heechlearaar yn Grins en hy wist de universiteit oer te heljen om mei in ‘Polemologisch Instituut’ te begjinnen, dat him dwaande hâlde moast mei de fraachstikken fan oarloch en frede. Se joegen in tydskrift út. Ik naam in abonnemint op dy Polemologische Studiën. It tydskrift hat bestien oant en mei 1977. It ynstitút oant en mei 1993.

Wa’t as in hin foar de klasse stiet,

wurdt troch de wolven pakt

Sûnt dy tiid bin ik fan in do yn in hauk feroare. Ik haw mysels ôffrege hoe’t dat sa kommen is. Dat hat te krijen mei de ûntjouwingen yn ’e wrâld, mar ek mei myn wurk as direkteur fan in basisskoalle.

Fan it begjin ôf krige ik studinten fan de pabo, eartiids jonges en famkes, de lêste jierren benammen famkes. Gjin kwea wurd oer dy jonge minsken, dy’t meastal harren bêst diene om der wat fan te meitsjen. Se wiene soms te freonlik foar de bern fan de âldste groep, bern fan alve en tolve jier, dy’t iksels altyd lesjûn haw. Jo kinne foar sokke bern freonlik wêze, mar doar yn sa’n groep ek de ‘topdog’ te wêzen.

Yn de personielskeamer hie ik in reproduksje hingjen fan in skilderij fan Co Westerik ‘De onderwijzer’. De man streaket mei ien hân oer de holle fan it bern, syn oare hân oan de strôt. Mei oare wurden, as it heal kin, sa lang mooglik yn goedens en freonlikens, mar jo moatte net oer jo hinne rinne litte. Fan de bern ôfbliuwe, mar “Wa’t as in hin foar de klasse stiet, wurdt troch de wolven pakt.” Sa is it yn it lyts, sa is it yn it grut.

Sneontemiddei 25 novimber Fedde Schurerlêzing

Sneontemiddei 25 novimber waard de Fedde Schurerlêzing holden mei as tema ‘Frede mei alle geweld, of is pasifisme ek in opsje’. Teolooch en pasifist Harry Pals en lid fan ‘Kerk en Vrede’ siet folslein op it spoar fan pasifist Fedde Schurer.

It spiet my, mar ik koe it net oars as it iens wêze mei militêr en twadde sprekker Hans van den Brink, dy’t mei de Romeinske spreuk “Si, vis pacem, para bellum” kaam. Ast frede wolst, wês ree om oarloch te fieren. Yn de diskusje nei de tiid, kaam de oarloch yn Oekraïne oan bar. Wat hie Zelenski dwaan moatten doe’t Ruslân syn lân oanfoel. Dat wie yn goedens en mei praten net op te lossen, mar as Oekraïne militêr folle sterker west hie, dan hie Poetin him miskien betocht.

Ik sil net de iennige wêze mei grutte sympaty foar Schurer. Hy einige syn taspraak yn 1929 ûnder oaren mei dit: “Derom set de Kristelik Demokratyske Uny yn hjar program nationale ûntwapening foarop, ûnofhinklik fen de frage eft de ynternationale ûntwapening al ef net beskikber wêze scil (…) Stean ôf fen de ûngerjuchtichheit, en brek mei de ljeagen fen it gewelt; hwent allinne yn de wei fen Kristus’ geboaden is frede en frijdom!

It pakte spitigernôch oars út yn maaie 1940.