Peilingen: Trijefearn Amerikanen fynt Biden te âld om opnij presidint te wurden

De Amerikaanske presidint Joe Biden fierde ôfrûne moandei syn 81e jierdei, wylst er midden yn syn kampanje foar in twadde presidintstermyn yn 2024 sit. Ut peilingen docht bliken dat hast trijefearn fan de Amerikanen him te âld foar it presidintskip fynt.

Biden is trije jier âlder as syn wichtichste Republikeinske tsjinstanner, Donald Trump (78). Nettsjinsteande dat relatyf lytse ferskil lykje Amerikanen mear noed te hawwen oer Bidens âldens. Presidintskandidaat foar de Republikeinen Nikki Haley spilet dêr handich op yn. Hja pleitet foar maatregels lykas termynlimiten en kompetinsjetoetsen foar politisy âlder as 75 jier. Mear as trijefearn fan de befolking is it mei dat soarte fan maatregels iens.

Bidens âldens wurdt ek de gek mei stutsen yn koarte filmkes op sosjale media en troch komiken. Amerikanen prate hieltyd faker fan in saneamde ‘gerontokrasy’, in lân bestjoerd troch âlderen. De trochsneed âldens yn ’e senaat is no 64 jier en sûnenskwalen fan âldere kongresleden wurde hieltyd faker sichtber. Ofrûne simmer foel senator McConnell (81) twa kear folslein stil by parsekonferinsjes. Senator Dianne Feinstein, dy’t heech op jierren wie, wie foar har ferstjerren yn septimber geregeld betize en miste dêrtroch wichtige stimmingen.

Alderdom liket foarearst foar Amerikaanske politisy gjin reden om ôf te treden. Sa wol âld-foarsitter fan it Hûs fan Offurdigen Nancy Pelosi (83) noch net oan har pensjoen tinke. Hja is takom jier fannijs ferkiesber foar de Demokraten.