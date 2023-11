Nijjiersrevu De Jouwer: Novimber, we komme hieltyd fierder

Bloch

Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (11)

Wa’t op tiisdei- of tongersdeitejûn de grutte seal fan ’e Miks op ’e Jouwer ynrint, is tsjûge fan in repetysjeproses dat al in moai ein op wei is.

Op tiisdei galmet de muzyk troch it gebou oan de Brêgestrjitte. Der wurdt spile en songen dat it in aard hat.

Op fersyk fan Omar hat Reitse de cajon ynruile foar syn eigen drumstel. Dat bringt in libben yn ’e brouwerij! Wieger wikselet ek wol gauris fan gitaar; it is mar krekt hokker ynstrumint it bêste by in liet past. Chris hat de lûden op it keyboard ek al moai foarinoar en Adriaan is wakker oan it eksperimintearjen mei syn rifkes.

In pear wike lyn kaam Omar mei Marcin op ’e repetysje. As sjongcoach kin Marcin ús de knepen fan it sjongen bybringe. It is net te leauwen wat dy man mei in pear, op it earste each, lytse oefeningen klear krige. Mei syn tips geane wy no alle wiken oan ’e gong en der binne al flinke stappen set. De mearstimmichheid wurdt nóch moaier en ek de belibbing by it sjongen kriget goede oandacht.

Op tongersdei wurdt der omraak toanielspile. Alle typkes binne troch regisseur Anneke set en útdjippe mei de spilers en wurde no oppoetst ta juwieltsjes. Anneke hat der wat op hammerje moatten, mar einlings sitte de teksten der by de spilers yn. Dat is fansels ek de betingst om goed spylje te kinnen: neat is minder as mei in tekstboek yn ’e hân op ’e flier te stean.

De list fan rekwisiten is mei alle meiwurkers dield en alderhande saken wurde oeral wei helle: “Wa hat noch in flesserak?”, “Kin immen ek oan houten klompen yn maat 45 komme?”, “Ik sykje noch knibbellappen en in helm”. Hieltyd komt der mear by!

De froulju fan ’e klaaikommisje hawwe ek net stil sitten. De list fan de nedige kostúms is lang … Jolanda, haad klean, hat in hiele samling klean yn behear en dêr kin hiel wat foar de revu fûn wurde. Wat dêr net is, wurdt op ’e kop tikke, liend of makke. Yn it meitsjen fan moaie revuklean is Jolanda tige bedreaun. Faaks hawwe jo oantinkens oan de teepûdsjejurk út de 35e revu, of it moaie jaske fan de klokmakker? De oare froulju fan de klean binne ek wol los fertroud en meitsje hiel moai guod. Wat binne wy wiis mei alle frijwilligers dy’t ús op hokker wize dan ek helpe.

Noch sa’n prachtich foarbyld fan moaie dingen meitsje is ús dekôr. Dat wurdt wer in pronkje, dat foar alle minsken yn ’e seal werom te kennen wêze sil. Alle moandeitemiddeis binne de manlju fan de dekôrploech yn ’e Miks oan it timmerjen, seagjen, skilderjen, ensafuorthinne. Der wurdt in protte wurk ferset, mar it is dy moandeite middeis ek in gesellige boel. Win-win-win!

En sa komme wy hieltyd fierder mei de 36e Nijjiersrevu. Wisten jimme trouwens dat de Jouster Nijjierservu noch de iennige revu yn Fryslân is? In tradysje dy’t wat ús oanbelanget noch lang trochgean mei.

Folkeline Papjes, novimber 2023