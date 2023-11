Nij wurk fan dichter Abe de Vries ferskynd

Tiisdei 7 novimber lêstlyn binne yn boekhannel Van der Velde yn Snits twa nije útjeften fan dichter en oersetter Abe de Vries en útjouwerij DeRyp presintearre: Bloedprikke, de alfde dichtbondel fan De Vries, en Do, lêste rebel!/Jij, laatste rebel!, in samling fan 45 oersette, op natuer en plattelânslibben oriïntearre fersen fan de Nederlânske dichter H.H. ter Balkt.

Oer Bloedprikke seit emearitus-heechlearaar Goffe Jensma: “Wat in taalmacht! Wat in rykdom! Wat in gefoel!” Oer Do, lêste rebel! / Jij, laatste rebel! meldt de achteroptekst: ‘H.H. ter Balkt (1938-2015) wie de “boeredichter” fan Nederlân. Abe de Vries sette syn meast ierdske, hoekige, tsjinakseljende fersen oer yn skitterjend Frysk.’