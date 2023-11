Sina sil minsken mei in Nederlânsk paspoart tydlik frijstelle fan in fisumplicht. Nederlanners kinne dan foar fyftjin dagen in besite oan Sina bringe, seit it Sineeske ministearje fan Bûtenlânske Saken. De frijstelling giet op 1 desimber yn en duorret in jier. De maatregel jildt ek foar Frankryk, Dútslân, Italië, Spanje en Maleizië.

Wêrom’t foar dy fiif EU-lannen keazen is, hat Sina net sein. Wol sitte de fjouwer grutste ekonomyen fan de EU derby. De frijstelling wurdt as lokkerke sjoen foar toeristen om nei de koroanapandemy wer nei Sina te kommen. Yn augustus skraste Peking alle koroana-easken foar ynkommende reizgers.

Sina hat de ôfrûne moannen ek oare stappen set om syn toeristyske sektor nij libben yn te blazen, bygelyks mei it wer iepenstellen fan ynternasjonale fleanrûten. Dy leine stil fanwegen strange koroanamaatregels, sadat de grinzen foar de bûtenwrâld frijwol hielendal ticht wiene. Fierder besiket Sina om syn imago op it mêd fan minskerjochten op te poetsen. Ut in ynternasjonaal ûndersyk dêr’t parseburo Reuters út sitearret, docht bliken dat 67% fan ûnderfrege minsken in negatyf byld fan Sina hat.

De Dútske ambassadeur yn Sina is optein oer de frijstelling. “It beslút sil it reizgjen nei Sina foar in protte Dútske boargers folle makliker meitsje”, skriuwt Patricia Flor op X.

It is net foar it earst dat Sina in fisumfrijstelling jout. Earder dizze moanne wreide it lân syn fisumfrije trochreisbelied nei 54 lannen út, sadat ek boargers út bygelyks Noarwegen gjin fisum nedich hawwe.