Museum yn Leiden toant begjin delgong Frysk

Eksposysjebesprek troch Nanne Hoekstra

It jier 1000 stiet net allinnich foar in moai rûn jiertal, mar ek foar in kearpunt yn de skiednis. Alteast, yn de snuorje tusken 900 en 1100 feroaren lânskip, befolking, bouwizen, taal en kultuer yn wat no Nederlân hjit yngeand.

Wa’t mient dat der yn de iere midsiuwen net folle te rêden wie, hat it mis, sa wol in eksposysje yn it Ryksmuseum fan Aldheden yn Leien oantoane. In protte minsken wachten yn dy tiid it Lêste Oardiel ôf dat hja oan de ein fan it milennium eangen, mar doe’t dat útbleau, waarden rûnom tsjerken boud. En diken om de fuotten drûch te hâlden. En waard it oanmeitsjen fan hieltyd mear lân trochset. De Lege Lannen oan de Noardsee wiene part fan it Hillige Roomske Ryk. De Dútske keizers reizgen algeduerigen troch dat ryk en strutsen del yn saneamde paltsen: paleizen dêr’t hja in deimannich taholden. In wichtige palts stie yn Nimwegen. It deistich bestjoer wie yn dizze kontreien yn hannen fan de biskoppen fan Utert. Mar de greven fan Hollân en de hartoggen fan Gelderlân wûnen oan macht, dy’t se al ringen wer diele moatte soene mei de opkommende stêden.

Protte pronkstikken út Frisia

De eksposysje toant tal fan prachtige foarwerpen: goudene sieraden, muntskatten, swurden, kodeksen, parten fan skippen, in houtene ljedder út in wetterput en de âldste skaakstikken fan Nederlân. It is in griemmank fan dingen en in soad hat men wolris faker sjoen. Lykwols wurde se no brûkt om in grutter histoarysk ferhaal te fertellen, lykas it Fries Museum dat earder dit jier die. En it tilt op fan de tûzen jier âlde topstikken. Lykas de skat fan Heechwâld (West-Fryslân) dy’t twa jier lyn noch fûn is. Dy bestiet út fjouwer goudene moanneskylfoarmige earizers en twa stripen blêdgoud út ‘e earste helte fan ‘e 11de iuw. Dêr blykt út dat de elite fan Nederlân diel útmakke hat fan wrâldwide netwurken mei aardich wat lúkse, dêr ‘t se harren status mei toane koene. Benammen yn Frisia, dat de kuststripe yn Nederlân en Dútslân omfieme, is in opmerklik grut oantal fynsten dien fan in breed ferskaat oan sieraden.

De taljochting by de foarwerpen stiet frijwat lyts yn de fitrinen en is net altyd like dúdlik. Op in stuit bliuwt in man in hiel skoft lyk foar in tekst stean, sadat dy troch oare besikers net mear te lêzen is, wylst er ferwoeden oer syn snoadfoan faget. It docht bliken dat er witte wol wat in ‘glis’ is. In iere reed, sa fynt er lang om let út. En dy ‘drietand’ dan? De snoadfoan komt mei tal fan trijetosken op ’e lappen, mar dy lykje yn de fierste fierte net op it dinkje yn de fitrine.

Fan Fries nei Hollanner

Der is ek omtinken foar de taal fan om de earste milenniumwiksel hinne. In meiwurker fan de Fryske Akademy leit op in filmke út dat der trije talen brûkt waarden yn de goaen fan wat no Nederlân is: Aldsaksysk yn it easten, Aldnederlânsk yn it suden en yn it westen en noarden Aldfrysk. Troch it foarlêzen fan teksten lit er hearre hoe’t dy talen doe nei alle gedachten klonken. De maatskiplike en lânskiplike feroaringen yn dat tiidrek wiene lykwols fan dy gefolgen dat de minsken yn de súdlike kustkriten oergiene fan it Frysk op it Nederlânsk. Hja fielen harren net mear Fries, mar Hollanner, sa wurdt yn de begeliedende teksten simpelwei ornearre. Mar hoe soe dy taalferoaring krekt yn syn wurken gien wêze? Fêst net sûnder slach of stjit. By in skelet yn in beamkiste út Flaardingen (Súd-Hollân) kin men jin ôffreegje: wie dit noch in Fries of al in Hollanner of eat der tuskenyn?

Hjir besprutsen: Het jaar 1000 yn it Rijksmuseum van Oudheden yn Leien; te besjen oant en mei 17 maart 2024.