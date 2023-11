Menukaart fan de Titanic smyt 95.000 euro op

In menukaart út 1912 dy’t brûkt is op de Titanic, is foar 95.000 euro ferkocht oan in ûnbekende keaper. Dat hat it Ingelske feilinghûs Henry Aldridge & Son buorkundich makke. De opbringst is heger as dat tocht waard. De rjochtpriis wie goed 68.000 euro.

De menukaart waard koartby pas ûntdutsen. Hy waard by tafal fûn yn in foto-album fan in histoarikus yn it noardeasten fan Kanada. Op it menu steane ûnder oaren oesters, lammefleis yn mintsaus en ein yn in wynsauske. De gerjochten wiene ornearre foar in sjyk earsteklas jûnsmiel op 11 april 1912. It skip wie doe krekt seis oeren ûnderweis fan Ierlân nei New York.

Neffens it feilinghûs wurde der komselden menukaarten fan de Titanic fûn. De alderearste menukaart ea brocht yn 2018 noch mear op: sa’n 114.000 euro. Dy gerjochten waarden op in proeffeart, acht dagen foar it ôfreizgjen fan de offisjele feart, servearre.

IIsberch

De Titanic sonk op 15 april 1912, nei it reitsjen fan in iisberch yn de Noard-Atlantyske Oseaan. Fan de 2200 minsken oan board ferdronken mear as 1500. Yn 1985 waard it wrak lokalisearre. Sûnt binne ûnder oaren suitekaaien en in stikmannich menukaarten fûn.