Krekt útkommen: ‘Omke Ule sjocht stjerren’ fan Paul van Dijk

Omke Ule wol hiel graach nei de romte. Neefke Eppy wit wol rie, hy bout foar omke in raket. Mar de raket docht net wat omke wol. Krekt as alles mislearret, komt der help út ûnferwachte hoeke. In waarm ferhaal oer freonskip en it neijeien fan dyn dreamen foar bern fan 2 oant 6 jier.

Omke Ule sjocht stjerren is it twadde kleurrike printeboek oer Omke Ule en syn neefke Eppy. Yn 2020 ferskynde Omke Ule past op.

Presintaasje

Op sneintemiddei 26 novimber lêst Paul van Dijk foar út syn nije printeboek Omke Ule sjocht stjerren. Plak fan dat feestlik barren is Op de Hoek van de Stal, Súd 154 yn Warkum. Paul wurdt by it foarlêzen begelaat troch Jurjen Faber op gitaar. It earste eksimplaar sil oerlange wurde en fansels is it boek dy middeis ek te keap. It is mooglik om it boek sinjearje te litten, bern kinne mei Omke Ule op ’e foto en der is in leuk nifelopdrachtsje te dwaan. De middei begjint om 14.00 oere en sil oant 15.00 oere duorje.

Nigethawwers binne fan herte wolkom.

Boekgegevens

Omke Ule sjocht stjerren | Auteur en yllustraasjes: Paul van Dijk | Utfiering: hurd kaft | ISBN: 978 949 3318182 | Ferkeappriis: € 14,50 | websjop.afuk.frl