Konsert fan strykorkest ‘Dall’oere’  

Yn it ramt fan ‘Muziek +’ fan Cultuurpodium Dorpskerk Huizum spilet op freed 17 novimber 2023 it strykorkest Dall’oere yn de Doarpstsjerke Huzum/Ljouwert fan 17.00 oant 18.00 oere.

Dall’oere is in frij nij projektorkest. Dêr spylje strikers yn dy’t fan in breed repertoire hâlde en dy’t oerdei tiid hawwe om te repetearjen (senioaren en oaren). Yn Fryslân wiene der al jierren oerdei-koaren, senioare-blaasorkesten en oare muzykformaasjes dy’t oerdei spylje, mar foar strikers noch net. Sûnt septimber is der no ek in strykorkest dat yn de ‘dal-oeren’ spilet. It wurdt foarme troch sechstjin spilers. De measten binne betûfte spilers dy’t al jierren yn orkesten spile hawwe. It orkest stiet ûnder lieding fan Tjeerd Barkmeijer út Weidum, bekend fan de Stichting Nieuwlicht. De Ljouwerter fioelelearares Esther Goedhart is de konsertmaster.

Dall’oere is der no klear foar om mei syn earste projekt nei bûten te kommen. It orkest hat in programma taret mei in grut ferskaat: fan Antonio Vivaldi oant Eric Clapton en dêr tuskenyn licht klassike wurken, folksmuzyk en evergreens.

Omdat it orkest syn repetysjes yn de Voorhof, it bygebou fan de Doarpstsjerke Huzum, hâldt, leit it foar de hân dat it earste konsert yn Huzum jûn wurdt. It orkest hat ek al útnûgingen fan oare konsertorganisaasjes.

De konserten fan ‘Muziek +’ binne fergees mar in frijwillige bydrage wurdt op priis steld.

Besikers kinne de auto kwyt (ek fergees) foar Intratuin oer.

Mear ynformaasje: https://www.dorpskerkhuizum.nl en

https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum .