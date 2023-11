‘Kleuren van Kristal’, in bûnt muzykprogramma fan Het Cantoor

Keamerkoor ‘Het Cantoor’ jout ûnder lieding fan syn fêste dirigint Tjalling Wijnstra meikoarten in konsert dat sawol yn Ljouwert as yn Dokkum te beharkjen wêze sil. Het Cantoor soarget altyd foar ferrassende programma’s. Dy wurde tige mei sin gearstald.

Dizze kear bringt it koar ûnder it tema ‘Kleuren van Kristal’ in nijsgjirrich bûnt programma dat in mearkleurigens oan stilen fertsjintwurdiget. Fan gregoriaansk oant jazz, mei bygelyks in iuwenâld bernelietsje dêr’t fragminten fan âlde tsjerkemuzyk yn werom te hearren binne. Fan in Súd-Afrikaansk liet oer de needsaak om ljocht en tsjuster ta te litten oant in byldzjend liet oer de swidens fan it bloeisel fan in kersebeam. Fan Slowaakske folksmuzyk oant it ferstille beprakkesearjen oer de fergonklikens fan it libben. En noch folle mear fan sokke kontrasten.

Muzyk fan bekende komponisten as Whitacre, Poulenc, Bartok en Gershwin en fan ûnbekende bewurkers fan âlde Japanske en Italiaankse folksmuziek sil te hearren wêze yn in bûnt ferskaat fan talen: Súd-Afrikaans, Sweedsk, Japansk, Ingelsk, Frânsk, Italiaansk en in net besteande ûnsintaal.

Johan Bijhold soarget foar de pianobegelieding. Hy spilet ek in pianosolo.

Utfieringen

25 novimber om 20.00 oere: Lutherske tsjerke Ljouwert

26 novimber om 15.00 oere: Fermanje Dokkum

Tagong: € 15,00 (bern oant 15 jier € 5,00)

Kaarten reservearje: Contact | Het Cantoor