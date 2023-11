Keamermuzyk op unike lokaasje yn Drachten

De Lawei en de Menistetsjerke Drachten slane de hannen yninoar foar in nije muzikale gearwurking. Yn it teäterseizoen 2023-2024 wurde trije keamermuzykkonserten organisearre yn ’e menistetsjerke oan de Suderbuert. Leafhawwers fan klassike muzyk kinne genietsje fan de talinteklasse fan Frans Douwe Slot, Rein Albert Ferwerda op fleugel en oargel, Vocaal Ensemble Vocalibre en oargelist Jochem Schuurman.

Gearwurking

De menistetsjerke, ek wol Fermanje neamd, is de thúsbasis fan de menistegemeente Drachten-Oerterp. De tsjerke skaaimerket him troch in poerbêste akoestyk en syn yntimiteit. De tsjerke hat, njonken ûnder mear twa brânskildere ruten, it monumintale Van Damoargel as blikfanger. Inge Imelman, programmeur Skouboarch De Lawei: “It bêste ûndergiet men keamermuzyk yn in yntime sfear, sadat men musisy sykheljen heart, fingers bewegen sjocht en hast de klanken triljen fiele kin. Yn De Lawei binne de teätersealen aardich grut. Just in plak as it moaie tsjerkje foldocht oan de nedige yntimiteit. De menistetsjerke hat de ambysje om mear keamermuzyk te presintearjen. De Lawei siket nei in gaadlikere lokaasje. Dit seizoen foegje wy ús oanbod gear yn in programma, mei as doel om de kommende jierren oan in moai oanbod lytsere klassike konserten te bouwen.”

In konsert fol talint, muzyk en wille

De útsûnderlike, jonge musisy út de klasse fan de Fryske pianist Frans Douwe Slot steane wer te popeljen om it poadium op te gean. By dit konsert kin men genietsje fan it spyljen fan in protte priiswinners fan nasjonale konkoersen, lykas it Prinses Christina Concours. De talinteklasse jout jonge musisy de kâns om in wichtich fûnemint foar harren muzikale karriêre te lizzen. By it konsert yn ’e menistetsjerke spilet in ôffurdiging út de talinteklasse in bysûnder programma. Fan de barokperioade oant muzyk dy’t foar de jonge musisy sels komponearre is en fan tromboane oant piano. Dat allegearre ûnder begelieding fan Frans Douwe Slot op snein 12 novimber om 16.00 oere.

Rein Albert Ferwerda op fleugel en oargel

Al hast 25 jier is Rein Albert Ferwerda wurksum as tsjerkemusikus yn fêste tsjinst yn ’e menistetsjerke en joech dêr tal fan konserten mei talintearre jonge muzikanten út syn yn 2005, ûnder eigen namme yn Drachten fêstige ûnderwiisakademy. Yn dit konsert bespilet Rein Albert it histoaryske Van Dam-oargel út 1857 en syn eigen Yamaha S6-fleugel: prachtich klinkende ynstruminten yn in ynspirearjende tsjerkeseal. It Befrijingskonsert mei transkripsjes fan J.S. Bach is op snein 5 maaie om 16.00 oere te beharkjen.

Vocaal Ensemble Vocalibre en oargelist Jochem Schuurman

Op 16 juny 2024 jout it Vocaal Ensemble Vocalibre û.l.f. Egbert Klazenga in konsert mei in programma út de Ingelske koarliteratuer mei de titel Sing unto the Lord. Alde muzyk fan Purcell, Weelkes en Villiers Stanford ôfwiksele mei modern repertoire fan Murrill en Rutter leveret in ôfwikseljend programma op mei grutte kontrasten: ynbannich en útlitten, drôvich en feestlik, alle emoasjes komme foarby. It koar sjongt sawol a capella as mei oargelbegelieding. It oargel wurdt bespile troch de fêste begelieder fan it koar, Jochem Schuurman dy’t ek solistysk bydraacht mei inkelde prachtige oargelwurken. It ôfwikseljende en sfearfolle konsert wurdt op 16 juny om 16.00 oere holden.

Sjoch foar mear ynformaasje en kaartferkeap op: www.lawei/nl/kamermuziek.