Jonge Pioniers: in stik bûter yn ’e brij

Ferslach

Om de trije jier organisearret it Feitsmafûns in Bûter-yn-‘e-brijfestival. Meastentiids is dat yn Brantgum. Dêr is Tony Feitsma, de nammejouwer fan it fûns yn 1928 berne. Asing Walthaus beskreau dit festival ris as in nostalgysk Frysk barren. Dit jier docht it Feitsmafûns it oars. Plak fan it barren is Ljouwert en der is in tema: Jonge Pioniers.

Trije dichters meie in gedicht foardrage. Dat hawwe se earder dien. It binne nominearre skoalbern foar de Lytse Gysbertpriis (sjoch Sytze de Haas út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023). De jongereinferzje fan de Gysbert Japicxpriis bestiet sûnt 2013. ‘Gouden Fear’-winner Sytse de Haas út Jorwert draacht ‘Ik moat fuort’ foar. Hy fynt it net dreech om te dichtsjen, want hy kin goed Frysk. Siepie Brandsma folget mei ‘Pake en beppe’. Ypie de Boer slút de rige ôf mei ‘Us knyn dêr’t ik it goed mei fyn’.

Elvis Khakichev, Senne Everhard en Sofie Maret Smilde drage eigen wurk foar. Sy folgje fia de Talentacademie fan OVO Fryslân-Noard (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) Frysk by dosint Pieter Duijff fan de Fryske Akademy.

Lesine Möricke (studint oan de Universiteit fan Amsterdam) hat ûndersyk dien nei de stereotypearring fan de Fryske identiteit. Wy komme der efter dat André van Duin hielendal net grappich is as er foar de telefyzje de alve stêden besiket. Ast better nei de searje sjochst, dan giet er spotsk mei Fryslân en it Frysk om. Lesine leart ús: bliuw kritysk, ek al liket it grappich bedoeld.

Sierd Prins (studint Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins) fertelt oer meartaligens yn it kleaster Tabor yn Snits om 1500 hinne (sjoch Taallânskip en taalferoaring yn it kleaster Thabor). Dy perioade wie taalkundich sjoen in tige nijsgjirrich tiidrek. Yn 1498 kaam der in ein oan de Fryske frijheid. Yn de heale iuw dêrnei waard it Frysk troch it Nederlânsk as skriuwtaal fluch ferkrongen. Dochs is it Frysk noch lang yn de sechstjinde iuw brûkt. Likegoed hat it Frysk lang om let yn ’e sechstjinde iuw as skriuwtaal gjin stân holden. Oebele Vries seit spontaan in stik yn it âld Frysk op as immen hearre wol hoe’t dat klinkt.

Muzyk is der ek genôch: Gerard Rinsma sjongt in soad yn it Frysk en soarget foar de muzikale yntermezzo’s. Meindert Reitsma fersoarget in workshop poëzy. Yn koarte tiid komt dêr al moaie poëzy foar it ljocht.

It Bûter-yn-’e-brij-festival 2023 wie alhiel gjin nostalgysk barren. It Feitsmafûns hat de troch Walthaus ûnderstelde fearren fan nostalgy ôfskodde mei dizze nije opset. De trochgeande learline is moai yn it programma ferwurke. Allinnich it mbû is der spitigernôch net by. Dat sil grif in oare kear oars gean.

De moraal fan it ferhaal: in pionier sjocht, doart en docht. It Feitsmafûns stipet pioniers om it Frysk yn beweging te hâlden!

Arjen J. Dijkstra