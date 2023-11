Janna’s fotoferhaaltsjes (3)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Hâlde bargen fan brokkoly?

Wy hiene ris twa bargen. Se krigen fan ús pleatslike supermerk iten dat oer de datum wie. Dat koe fan alles wêze, mar ús Smik en Smak hiene in dúdlike foarkar. Op in kear krigen se âlde apeltaarten. Skrokkerich gnoarjend, frieten se, yn in omsjoch, in stik of tsien op. Se fûnen it hearlik!

De oare deis stie der brokkoly op it menu. Dat wie de dames net nei ‘t sin. Doe’t ik mei de bekende amer oansetten kaam, en dêr allinne mar griene stronken yn blieken te sitten, waarden se poer. Koest se yn ’e hús hearre, sa raasden se.

Ja, Smik en Smak wisten wol wat genietsjen wie. Nei it iten mochten se bygelyks oan de sleatswâl graach efkes bekomme. Langút en gesellich neistinoar, waarmen se harren rôze billen yn ’t sintsje. Sa no en dan rôlen se op ‘e oare side.

As dat klear wie begûnen se wer te wrotten. Undertusken hieltiten mei-inoar kletsend, mei sêfte knoarkes en piiplûdsjes.

Smik en Smak binne op ús board einige. En foar it earst hie ik der muoite mei om bisten op te iten.