Italië oantrune om minderheidstalen te erkennen

Yn syn Algemiene Gearkomste op Sardinië hat it European Language Equality Network (ELEN) Italië oproppen om it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden te ratifisearjen.

It Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden is in dokumint fan de Ried fan Europa. ELEN is de ynternasjonale organisaasje dy’t him ynset foar it befoarderjen en beskermjen fan Europeeske, minder brûkte talen. De Algemiene Gearkomste fan it ELEN, dêr’t de Feriene Naasjes, de Ried fan Europa en de EU ek by fertsjintwurdige wiene, wie op 7 oktober op it Italiaanske eilân Sardinië. Fan dy gelegenheid makke it ELEN gebrûk om Italië op it harspit te nimmen.

Italië hat yn 1998 it hânfêst wol ûndertekene, mar net ratifisearre. It wie de earste kear dat in Algemiene Gearkomste fan ELEN holden waard. Offurdigen fan 174 organisaasjes fertsjintwurdigen dêr 50 talen yn 25 EU-steaten.

It is no ôfwachtsjen oft en wannear’t Italië lang om let troch ratifikaasje ta bekrêftiging fan it Hânfêst oergean sil. It soe foar it Sardynsk in stipe yn ’e rêch betsjutte.

Mear ynformaasje is hjir te finen.