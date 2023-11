Hein Jaap Hilarides: Swamme-sop met knoflookroom

Stikky

Ik liep na de brievebus. En doe sâg ik dat ’t hele grâsfeldsy fol ston met mooie, geelwitte pôdestoelen. Ik wou wete hoe’t deuze rônde swam hyt. Dat fiel nag niet met. ’t Lukte mij niet met de kompjoeter. Ik kon niet ’n plaatsy fine dat leken op de swam die’t ik in ’t grâs staan sâg.

Doe met de tillefoan. Maar alle pôdestoele-apps kosse geld, en feul te feul foor ’t determineren fan een pôdestoel. Dat doe ouwerwets met ’n boek. Ik hew ’n heel prot netuurboeken kregen. Ik had se nag kwalik insien.

Ik fon De grote natuurgids voor iedereen, eerste druk 1982. Toefallig sâg ik drekt ’n plaatsy fan de pôdestoel die’t in de tún ston. Temînsen, hij likent d’r frekte feul op. ’t Gaat om de ‘weidekringzwam’. De swam parasiteert op grâswuttels die’t ôfstorve. En se groeie at d’r feul regen fâlen is. Dat klopt presys.

Fan de waaiekringswam kinne je ’n heerlike sop met knoflookroom make. ’t Grâsfeld staat fol, dat ik sil d’r ’n groate pan sop fan koke. Een dînchy, de swammen staan niet in ’n kring. Ik hoop dan ok dat ik de waaiekringswam niet ferwissel met de ‘weidetrechterzwam’. Want die is giftig. Ik hou de lezer op de hoogte!

Of niet fansels, at ik per ongeluk fan de ferkeerde pôdestoel sop kookt hew.

Ps

Mocht een mij fertelle kinne om welke pôdestoel at ’t gaat, graag. Mail de reäksy na: heinjaaphilarides@hotmail.com