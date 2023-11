No’t der gjin lânbouakkoart is, liket it as leit de lânboutransysje folslein op it gat. Mar neat is minder wier, sa docht bliken út de FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’. Oeral binne boeren by gebrek oan belied dwaande om op eigen wize harren paad nei de takomst ta te sykjen. Foaral jonge boeren nimme dêr it foartou by. As der gjin mienskiplike fyzje is, moatte se ‘sels de leie nimme.’

Himp en streekprodukten

De bruorren Balling (22) en Siebren (20) van Kuiken út Wierum binne dêr in goed foarbyld fan. Dy setten sels in projekt op om fezelhimp te telen. Mar it is net de grûnstof dy’t se ferkeapje, mar it folsleine einprodukt: in kant en kleare isolaasjetekken. Dêrneist ferkeapje se sneons yn Dokkum oan ’e dyk streekprodukten. By ferskillende kollega-bouboeren en telers keapje se in ferskaat oan griente en fruit yn, sadat se in sa kompleet mooglik assortimint oanbiede kinne.

Oare faze

Doe’t FryslânDOK ferline jier it trijelûk ‘De boaiem berikt’ útstjoerde, wie der yn de lânbou lilkens op de oerheid en wanhoop oer de takomst. Dy lilkens is der noch, tinkt foarsitter Roy Meijer fan it Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, “maar ik heb het gevoel dat we in een andere fase zijn beland. We zijn wel klaar met ruziën. Laten we aan de slag gaan, problemen oplossen, desnoods onze eigen keuzes maken en dan zien we wel waar we uitkomen.”

Frysk Lânbouakkoart

Albert van der Ploeg is foarsitter fan it Kollektiveberied Fryslân, de koepel fan lânboukollektiven dêr’t in soad boeren har by oansletten hawwe. Hy sjocht it sa ek: sa goed mooglik buorkje, yn oparbeidzjen mei de natuer. “Boeren moatte sels de leie nimme”, is er fan betinken. Hy pleitet mei klam foar in Frysk lânbouakkoart: in provinsjale fariant op it mislearre lanlike akkoart. Dêr soene boeren mei provinsje, gemeenten, wetterskip, natuer- en oare organisaasjes ôfspraken yn meitsje kinne oer wat boeren oan maatskiplike tsjinsten leverje kinne en wat dat kostje moat.

