FryslânDOK ‘De mannen fan BUOG: twa bysûndere teätermakkers’

Teäterbedriuw BUOG, mei as driuwende krêften Kees Botman en Pieter Stellingwerf, is in begryp yn Fryslân. Yn de FryslânDOK ‘De mannen fan BUOG’ folget dokumintêremakker Wilfred Bijma de twa teätermakkers dy’t yntusken al mear as tweintich jier bysûndere teäterfoarstellingen meitsje.

Bysûnder dekôr

Kees Botman wennet op it wetter, op in Klipper yn it sintrum fan Ljouwert. Pieter Stellingwerf is de bewenner en betinker fan de ikoanyske ‘boerepleats op ’e kop’ by Warkum. Hoe unyk oft se wenje, fertale de mannen ek yn harren karakteristike lokaasjeteäter. Fan harren blauwe kantoar oan de Harlingertrekweg út wurkje se jierliks oan 4 oant 5 produksjes oer maatskiplike tema’s.

Lokaasjeteäter

Sa waard ôfrûne simmer yn de Molukse wyk yn Smilde ‘East Side Story’ spile. In reis werom nei de santiger jierren, doe’t de tsjinstellingen tusken Molukkers en Nederlanners grut wiene. Op in bysûndere wize meitsje de mannen de relaasje mei it no, dêr’t elkenien mei harren teäter by meidwaan kin: fan professional oant amateur, fan parkearhelp oant dûnser. Mei stipe út de hiele wyk waard it in grut sukses.

Friesche Anjer

Yn de ôfrûne tweintich jier hawwe de mannen fan BUOG in protte meimakke en ûntwikkele. Wurdearring krigen se ûnder oaren fia de Friesche Anjer, de oeuvrepriis fan it Kultuerfûns. Yn dizze FryslânDOK sjogge de manlju werom op de ôfrûne tweintich jier, geane se werom nei de basis fan it bedriuw en sjogge se út nei wat de takomst bringe sil.

FryslânDOK ‘De mannen fan BUOG’

Sneon 25 novimber 15.30 oere NPO2 (werhelling snein 26 novimber 13.25 oere);

Snein 26 novimber Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren).