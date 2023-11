Yn de wykeinen 11-12 en 18-19 novimber stjoert Omrop Fryslân FryslânDOK ‘Bolta Zathe’ út.

Filmmakker Hannah Swart komt geregeld by Bolta Zathe lâns, in boerepleats lâns dêr’t oars buorke wurdt as op oare pleatsen yn har omkriten is har yndruk. Se stapt derop ôf krekt as de situaasje dêr driget te ûntspoaren. Se wurdt konfrontearre mei in ferhaal oer de rauwe wrâld op Boltha Zathe, oer de ein fan in tiidrek en de machteleazens dy’t dêrmei mank giet. Mar ek oer de leafde foar it boerewurk, de katten, trekkers en diskomuzyk.

Hannah Swart oer de film

It rekke my hoe’t Albert en Maarten Rotteveel op harren eigen bysûndere wize harren libben foarm jouwe, as broer, as yndividu, as soan, as boer yn in rap feroarjende tiid en as ynwenner fan it doarp dêr’t se flakby wenje. Harren mem seit op in gegeven momint: “It is mar krekt hoe’tst bist.” Harren ‘wêzen’ skuorret op alle flakken. Dochs dogge se gjin konsesjes oan harsels. Dat wolle se net en dat kinne se net. Dêrmei konfrontearje se my en de sjogger mei de fraach: yn hoefier is der yn ús maatskippij romte om ôf te wiken fan de noarm?

It hâldt my hiel bot dwaande hoe’t wy tsjinwicht biede kinne oan in minskbyld dat hieltyd unifoarmer driget te wurden. Troch by harren oer de flier te kommen konfrontearre ik de bruorren mei myn oanwêzigens, as jonge frou en filmmakker. Dy moeting fassinearre my. Harren net-oanpaste mar dêrtroch ek autentike wrâldbyld rekket en ynspirearret my. Harren kwetsberens wjerspegelet ek myn kwetsbere minske wêzen.

Ik leau yn de moed fan minsken om neffens harren eigen wearden te libjen, en dat we dat as minsken yninoar weromkenne kinne. Mei in iepen fizier sjen smyt dan neist meilijen ek relativearring en humor op. Ik hoopje dat de bruorren, harren famylje en de sjogger dêr inoar yn moetsje!

Film yn twalûk

De film Bolta Zathe, mei in lingte fan in oere, giet yn premjêre op it Noordelijk Film Festival yn Ljouwert. Hy is nominearre foar de Noorderkroon foar Beste Documentaire. Om op NPO 2 en Omrop Fryslân útstjoerd te wurden wurdt er yn twa dielen fan in healoere útbrocht. Hannah Swarts earste dokumintêre ‘Ferdinand de Happy Pathmaker’ waard yn 2021 bekroand op it Noordelijk Film Festival mei de Noorderkroon foar it grutste jonge talint.

Utstjoering

Sneon 11 en 18 oktober 15.30 oere NPO2 (werhelling snein 12 en 19 oktober 13.25 oere)

Snein 12 en 19 oktober Omrop Fryslân 17.00 oere (en dêrnei alle oeren)