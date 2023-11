Frysktalich ferhaleprojekt yn Dantumadiel: De Skoalskriuwer

De gemeente Dantumadiel set útein mei in projekt om it Frysk skriuwen ûnder skoalbern yn de gemeente te ferbetterjen. Op fjouwer skoallen yn de groepen 7 en 8, wurde lessen jûn oer it fertellen en skriuwen fan Fryske ferhalen. De skoallen dy’t meidogge binne CBS De Boustien en IBS It Pompeblêd beide yn De Westereen, de Th. De Vriesskoalle yn Feanwâlden en de Dr. J. Botkeskoalle yn Damwâld.

“Foar in soad bern yn Dantumadiel is it Frysk harren memmetaal. Der wurdt in soad Frysk praat. It skriuwen bliuwt der wat op efter. Ik hoopje dat dizze lessen deroan bydrage dat bern it Frysk ek mear skriuwe sille”, sa seit wethâlder Rommy Kempenaar.

Priis foar it moaiste ferhaal

De lessen binne fuortdaliks nei de hjerstfakânsje begûn. As ôfsluting komt skriuwster Lida Dykstra by de skoallen del om te fertellen oer hoe’t ferhalen skreaun wurde. Wethâlder Rommy Kempenaar wie 15 novimber op basisskoalle It Pompeblêd yn De Westereen om te sjen hoe’t Lida Dykstra de skriuwersles joech.

Under de skoallen is in wedstriid útskreaun. Wa’t it moaiste ferhaal skriuwt, kriget in priis.