Fryske Bewegers bypraat oer Europeesk Kennissintrum foar minderheidstalen

Op de gearkomste fan de Grutte Ried fan de Fryske Beweging ferline wike wie der in presintaasje oer it Mercator kennissintrum. Folút hjit dat it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen. It Kennissintrum, dat ûnderdiel is fan de Fryske Akademy, docht ûndersyk nei meartaligens fan pjut oant folwoeksene: thús, yn de klasse en yn it deistich libben. De klam leit op meartalige situaasjes by minderheids- of streektalen. Yn it ynternasjonale ûndersyk wurdt de Fryske situaasje ferlike mei dy fan oare Europeeske regio’s dêr’t lytse talen sprutsen wurde. Fierder advisearret Mercator oer meartalich taalbelied yn Europa oan de hân fan twa wichtige ferdraggen fan de Ried fan Europa, te witten it Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach.

De presintaasje waard jûn troch Jelske Dijkstra, senior ûndersiker by it Mercator Kennissintrum en spesjalisearre yn de taalûntwikkeling fan jonge bern dy’t yn Fryslân opgroeie. Hja wurket sûnt 2005 by de Fryske Akademy en fan 2020 ôf ek foar Mercator. Se fertelde oer har wurk en dat fan har kollega’s en spesifyk oer nijsgjirrige projekten dy’t op it stuit by Mercator rinne. De ynhâld fan de presintaasje is hjirre nei te lêzen: Mercator en syn projekten