Films fan Fryske en Nederlânske boaiem dogge it goed op Noordelijk Filmfestival

It brûst fan de kulturele aktiviteiten yn Ljouwert. It festival ‘Explore the North’ begûn yn de stedskas by de Aldehou en fûn ferline wike waard foar de trijenfjirtichste kear it Noordelijk Filmsfestival holden.

Op de trijenfjirtichste edysje fan it Noordelijk Filmfestival kamen sa’n 22.000 besikers ôf. Der waarden mear as hûndert films draaid. Alle jierren kin der nei ôfrin fan in film troch it publyk stimd wurde. Dit jier stiene der hiel wat Nederlânske en ek Fryske films yn de top 5.

De publykspriis is foar de Ljouwerter film Arctic Mirage, in film fan gitarist Tristan Visser en filmmakker Jeroen van der Bovenkamp. Op it twadde plak de dokumintêre oer in boerefamylje út Tsjerkwert, Vogels kun je niet melken.

De film Zomervacht fan Joren Molters foel ek yn ’e smaak en einige op it fjirde plak. Dy waard op freed fertoand. It is Molters syn debút, in ferfilming fan it boek mei deselde namme fan Jaap Robben. Hy falt op troch de bysûndere casting fan akteurs.

Zomervacht giet oer de tsienjierrige Brian, dy’t mei syn heit en twa rottweilers op in ferlitten caravanterrein fol skroat wennet. De hjitte, stadige simmerfakânsje wurdt fersteurd as Brian ynienen foar syn slim ferstanlik beheinde broer Lucien soargje moat. De rol fan Lucien wurdt spile troch Joël in ’t Veld, dy’t yn it echte libben ek spasmen hat.

Freed, nei de fertoaning fan de film, wie der noch in petear mei Florian Legters. Florian is Production designer en dat betsjut dat er alles wat yn de film oan oanklaaiïng, dekôr, kostúms ensfh. te sjen is, regele hat. Hy hat foar syn wurk oan dizze film in Gouden Kalf wûn.