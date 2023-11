Femke Weidema komt nei De Lawei

Femke Weidema, fan Drachtster komôf, komt op 16 novimber mei har muzikale freonen Pieternel, Tim Akkerman en Roel van Velzen nei De Lawei yn Drachten. Dêr giet de foarstelling ‘Een liedje voor jou’ yn premjère. It is in muzykprogramma fol ferhalen efter har lieten.

It libben fan Femke Weidema ferrint as yn in mearke. As bern yn Drachten krige se akkordeonles en song se yn in bernekoar. Neidat se oan de ‘Grote Prijs van Nederland’ meidien hie, folge se har hert en joech har folslein oan de muzyk oer. Se ferhuze nei Amearika en skreau foar Stevie Nicks en Mary J. Blige. Har liet My Song is yn de suksesrike Amerikaanske searje Nashville te hearren. Yn Nashville, it mekka fan de countrymuzyk, is se in grutte stjer. Foar har muzyk hat se de hiele wrâld oer reizge. Se wurket gear mei artysten út tal fan lannen lykas Tailân, Kanada, Sina, Dútslân, Ingelân, Frankryk, de Feriene Steaten en Skotlân.

De foarstelling op tongersdei 16 novimber begjint om 20.15 oere. Sjoch hjir mear ynformaasje.