Fedde Schurerlêzing 2023: Frede mei geweld?

De folsleine bydrage fan luitenant-kolonel b.d. Hans van den Brink oan de Fedde Schurerlêzing 2023

Goeie, tige tank dat ik as meisprekker op de Fedde Schurerlêzing útnûge bin!

Utnûge as reaksjesprekker lies ik ergens, mar dat soe betsjutte dat ik de ynhâld fan de lêzing fan dûmny Harry Pals al koe. Dat is net it gefal, ik haw it niiskrekt heard. Dûmny Harry sels ken ik wol (hy my trouwens net). As húshâlding wiene wy as we op Stortemelk kampearren, regelmjittich ûnder syn gehoar yn de tige fraaie tsjerke op Flylân. Mei in soad plezier! Yn ús húshâlding giet dêr noch altyd in anekdoate oer rûn…

It is my in eare om dit te dwaan. Earlik sein sei de namme Fedde Schurer mei net folle mar myn Fryske famylje fan mem har kant wol. ‘In bêste man dy’t spruts fan earmoede’ neffens tante Froukje. Dyselde tante dy’t my al 50 jier warskôge foar de Russen. Der wie in tiid dat it gros fan de minsken dat net die, Ruslân wie ommers in fergiene grutmacht. Mar net myn tante. En spitigernôch hat se yn retroperspektyf gelyk krigen. De namme Poetin falt geregeld. Dizze wike hiene we noch telefoanysk kontakt en dan moat ik altyd skerp wêze. Oan ‘e iene kant om’t se suver Frysk praat en oan ‘e oare kant om´t se op 93-jierrige leeftiid noch alle nijs folget en dan om in reaksje freget…

Ik bin berne (en wenjend) yn Gelderlân, opgroeid yn Spakenburg en ik bin heal Frysk. Us beppe, myn foarbyld, hie in swier libben as widdo op ‘e buorkerij en in einekoai yn Ingwierrum (lêsten moai beskreaun yn in monumintaal boek oer alle einekoaien fan Fryslân). Mei fjouwer lytse bern, wêrûnder ús mem. Mar in ûnderdûker koe der yn de oarloch noch wol by en datselde jilde letter foar elk dy’t ferlet hie fan waarmte en leafde. Ynklusiviteit wie noch net útfûn, mar sy wie it!

Spakenburg en Fryslân, net oarlochssuchtich mar wol mei in tige sterk frijheids- en ûnôfhinklikheidsbesef wêrby’t gelikensens, hurd wurkjen, mienskipssin (mienskip), ‘nei inoar omsjen’ yn de fezels sit. Mar ek it ‘wat faninoar finen’, it ‘oerinoar praten’, rabjen sa’t jo wolle, heart derby. En as it moat, dan wurdt striid foar jo frijheid en miening net útsletten.

Us heit seach dat de loft donker kleure fan de tûzenen parasjutisten dy’t by Arnhim delkamen op in sneintemoarn yn septimber ’44. In dramatysk ferlerne slach dêr’t 2000 alliearden by omkamen, faak jongemannen. Allegear de soan, broer, freon, man ensfh. fan ien. De frede liet noch in (honger)winter op him wachtsje. En dus moast ús heit, in jier as njoggen âld en de âldste fan de húshâlding, mei ús beppe om iten út, oer de Isel, nei fiere famylje. Faaks wie der noch wat te heljen. Lykas dy kear dat er in heal keal ûnder yn ‘e bernewein lizzen hie mei in bult strie om it te kamûflearjen. De Nederlânske post leaude net dat it fretten foar kninen wie en al hielendal net doe’t der bloed út it karke rûn. Se woene it dus foarderje. De Dútske militêr, dy’t de saak op ôfstân oanseach, kaam tichterby. Hy rôp wat skelwurden en ferordinearre ús heit en ús beppe om te avesearjen en troch te rinnen.

Wat is goed en wat is kwea, of wa is goed en wa is kwea? Doge de minsken echt? Of doge de measte minsken meastal of soms? Wa sil it sizze? Primo Levi miskien? In Italiaansk-joadske Auschwitz-oerlibbene dy’t in ynkringende trilogy skreau (û.o. Is dit in mins) oer de tsjusterste perioade fan syn, fan ús, skiednis. Okkerdeis mocht ik dêr twa dagen mei sa’n tritich kriichsmachtpredikanten oer redendiele.

Levi skriuwt mei de grutst mooglike objektiviteit oer it totale morele yninoar stoarten fan sawol ûnderdrukkers as slachtoffers (lykas de Sonderkommando’s) yn ‘e kampen. Mar hy toant ek oan dat de minsklike weardichheid sels yn ‘e hel, op it nulpunt fan ‘e beskaving, soms bestean bliuwe koe. Levi stelt ynkringende fragen oan syn lêzers: is der taal dy’t de ferneatiging fan in mins beskriuwe kin? Hoe bliuwe jo oerein middenmank it lijen? Hoe is de mins behelle yn it kwea? Levi ferwiist gauris nei it Bibelferhaal oer Kaïn en Abel. Foar Levi stie Kaïn symboal foar de ferskate wizen wêrop’t in mins ferantwurdlik wêze kin foar it lijen fan in oar. Om in Kaïn te wurden is ‘net sjen, net hearre, neat dwaan’ genôch, neffens Levi. Ai, wat betsjut dat? Hoe lêze we dy teksten yn ús kontekst? En is der sûnt Kaïn en Abel wat feroare?

Jimme merke it al, dit is gjin opsomming fan de Definsjedoktrine of it Hânboek Soldaat, bekende stof foar de âld-tsjinstplichtigen ûnder ús. Ik gean ek sporadysk yn op de juridyske kontekst fan oarlochsfiering. Dêr binne boeken fol oer skreaun en it fereasket mear tiid en djipgong.

Ik nim jimme mei oan ‘e hân fan myn eigen ûnderfiningen, ynsichten, petearen en sil besykje út te lizzen wêrom’t der soms sprake is, soms wêze moat, en soms net hoegde of wêze mocht, fan geweld. Oan ‘e hân fan ‘wat as…’. It is dus myn persoanlike ferhaal en ik bin lang net folslein. Ik bin ek gjin saakkundige en sil it konflikt Israel-Hamas mar sporadysk neame. Net om’t it net relevant is hjir, mar om’t we dan sels oan it fierdere wykein ûnfoldwaande tiid hawwe.

Eleminten dy’t foarby komme binne û.o.: tsjinstplicht, tanks, Grûnwet, Kâlde Oarloch, Fal fan de Muorre, útstjoermissys, Irak, FN, NATO, EU, Nasjonale Ynset, oarloch yn Oekraïne, drigingen, 1 miljoen granaten, rjochtfeardige oarloch, ensfh. Von Clausewitz lit ik ek mar even sitte.

It is in lêzing, dus gjin powerpoint, mar as stipe haw ik in makette meitsje litten, it saneamde Spakenburgs Hart (it liket kwa foarm in bytsje op it Fryske pompeblêd). In makette tsjinnet by ús as stipe fan dyn plan, dyn befel. Yn dit gefal as in soart Post-It.

En, om de ‘oare partij’ (fijân is no net fan tapassing) net ûnferwachte wiis te meitsjen, moat in makette nei ôfrin ferneatige wurde, lês opiten…

Myn koarte mar krêftige tsjinstplicht fan 3,5 moanne begûn op 6 maaie 1980. Ik soe kommandant wurde fan in peloton Leopardtanks. It wie tsjinstplicht mar ik wie ek motivearre om te tsjinjen (ek al wist ik dat ik berops wurde soe). Fan it besef ôf dat de ferdigening fan ús lân in saak fan ús allegear is en dat ek sa yn ‘e wet regele is. Dêrneist sprutsen fysike en mentale útdagingen my wol oan en it studearjen in stik minder (net beseffende dat de KMA foar in grut part ek gewoan studearjen is).

Yntusken ha we gjin tsjinstplicht en gjin tanks mear. Dat stiet heaks op de hjoeddeiske ûntwikkelingen ticht by hûs (oarloch yn Europa, yn Oekraïne) dy’t tanks easkje en eins ek in foarm fan tsjinstplicht. Nederlân rêdt it, objektyf sjoen, net sûnder. Der is struktureel te min personiel en de NATO hat al ferskate kearen wiisd op it gebrek oan gefjochtskrêft binnen de Lânmacht. It wiene quick wins: it útstellen fan de tsjinstplicht, as ûnderdiel fan it ynbarren fan it saneamde fredesdividint yn de jierren njoggentich en de ferkeap fan de tanks as gefolch fan de besunigingen begjin jierren ’10. It weromdraaien is lykwols in mega, suver ûnmooglik kerwei. Mar neat dwaan is gjin opsje.

Is de ferdigening fan ús grûngebiet en dat fan ús bûnsmaten (NATO, EU) net in taak fan ús allegear? Ea wie dat in sosjalistyske gedachte, ommers de tsjinstplicht jildt foar elkenien, hjoed-de-dei sels foar froulju. Net ferkeard, tink ik, want wurdt alle geweld net yn haadsaak troch manlju plege? En soe dat faaks skele? De tsjinstplicht is ferankere yn de Grûnwet: de kêsten 97, 98 en 99. Dêr stiet ek yn dat it oppergesach fan de kriichsmacht altyd by it regear leit.

97: Foar de ferdigening en om de belangen fan it Keninkryk te beskermjen, en ek foar it hanthavenjen en it befoarderjen fan de ynternasjonale rjochtsoarder, is der in kriichsmacht. It regear hat it oppergesach oer de kriichsmacht.

98: De kriichsmacht bestiet út frijwillich tsjinjenden en kin dêrby bestean út tsjinstplichtigen. De wet regelet de ferplichte militêre tsjinst en it foech om de opropping yn werklike tsjinst út te stellen.

99: De wet regelet frijstelling fan militêre tsjinst fanwege earnstige gewissebeswieren. (Neffens by de wet te stellen regels kinne plichten oplein wurde foar de sivile ferdigening.)

Dêrneist jouwe de kêsten 96 en 100 rjochting oan hoe’t wy yn oarloch komme. Altyd fia de Steaten-Generaal (Earste en Twadde Keamer). Litte jo en ik net krekt in nije Twadde Keamer en okkerdeis in Earste Keamer (yndirekt) keazen hawwe nei de winsk fan ‘it folk’, de wetjouwende macht. Hooplik is der ynkoarten dus wer in regear, de útfierende macht. En de rjochterlike macht makket de trias politica folslein. Soms wurde de media sol de fjirde macht neamd. Dêromhinne is der ynternasjonale en Europeeske wetjouwing dêr’t ús wetten oan toetst wurde. Dat stiet stevich.

Underwilens bin ik beropsmilitêr yn oplieding (1980-1984), kadet oan de Keninklike Militêre Akademy yn Breda en Hurderwyk.

Morele, fysike, taktyske, mentale en kammeraatskiplike foarming, oplieding en training.

‘Ik bin ree ferantwurding ôf te lizzen’ is dêrby in wichtich útgongspunt. In militêr, en seker in offisier, moat him bewust wêze fan it feit dat er hannelet neffens de ferdraggen en it humanitêr oarlochsrjocht, noed en ferantwurding hat oer syn militêren en dus mar better goed oplaat wêze kin. It is net om ‘e nocht in fak. Ut dat besef wei haw ik de oplieding en training ûnderfûn. En dy hâldt trouwens nea op. Ommers, salang’t der frede is hast dus tiid om dy ta te rieden op in oarloch dy’t der hooplik nea komt. Si vis pacem para bellum sa’t de Romeinen al seine. Wa’t frede wol, riedt him ta op oarloch. Miskien soene jo Poalen dêr in foarbyld yn neame kinne, of Finlân en de Baltyske steaten. En dat giet fierder as allinnich fysyk, ek hybride, cyber en sûnt koat de romte, hearre dêrby.

Yntusken is de (lúkse) tiid fan naïviteit, it ûnbegrinzge neistribjen fan ús eigen/persoanlik belang foarby, de realiteit hat ús ynhelle. Binne we noch op ‘e tiid? It it fiif foar tolven of al fiif oer tolven? NATO-breed wurde de útjeften opskroeve, lykwols, no wat keapje kostet in soad tiid en in soad jild (en pensjoenfûnsen wolle net mear ynvestearje om etyske reden…). Wy binne, as Europa, net iens by steat om de taseine 1 miljoen granaten te leverjen oan Oekraïne… Dat wylst Ruslân se gewoan keapet yn Noard-Korea en syn drones yn Iran. Om, folslein tsjin it oarlochsrjocht, sivile doelen lykas de enerzjy-ynfrastruktuer út te skeakeljen. Om de befolking bewust yn ‘e kjeld te setten foar de winter, lykas fan ‘e moarn yn Kyiv. Der tekenet him in makaber ferbûn ôf, dat fan ferneatiging! De Russyske oarlochsekonomy is ûnderwilens in feit. Dat giet ta skea fan de eigen befolking, yn tal fan opsichten. Ruslân kin it lang folhâlde, dat hat de skiednis spitigernôch ferskate kearen bewiisd. Minskelibbens telle net…., by tûzenen wurde jongemannen sûnder tarieding it slachfjild ynstjoerd en fine de dea. Ynkomsten út oalje en gas komme gewoan binnen fia Sina, Yndia, ensfh. En oaren wurde ymportearre fia bgl. Turkije (is NATO-lân dat de sanksjes tsjin Ruslân net stipet).

Wat as we wol earder in foarm fan ôfskrikking realisearre hiene, better harke hiene nei de (Russyske) taspraken fan Poetin sûnt 2007. Bedrige steaten earder support jûn hiene. Taspraken dy’t plan en kommend ûnheil al oanjoegen, ha we amper serieus nommen. OK, se wiene yn it Russysk en dat wie in taal dêr’t it Westen gjin belangstelling mear foar hie. Op ambassades wie it gjin needsaak mear, jo koene it nijs ommers ek wol yn it Ingelsk folgje? Of hiene we tefolle belang by it Russyske gas en ús eigen wolfeart? Dan sitte jo net te wachtsjen op lestige boadskippen. Ek yn ferkiezingstiid net, sjoch bygelyks de tema’s fan ôfrûne wiken: tsien yn tal en mei gjin wurd oer de feiligens fan ús (bûten)grinzen, wol oer feiligens yn ús eigen lân, ek tige wichtich!

Even tuskentroch oer de ferkiezingen: Wat as ‘we’ echt harke hiene nei de soargen by minsken yn hiel Nederlân en fangefolgen hannele hiene? Sels de Groene Amsterdammer wijde der okkerdeis in folslein nûmer oan. Dan wie der wierskynlik minder polarisaasje en mear mienskip. Om’t elk him foar de ferkiezingen al serieus nommen fielde…

Werom nei nasjonale feiligens, ek dêr kin de kriichsmacht (konfoarm de Grûnwet en útwurke yn û.o. de Plysjewet) in tafoege wearde yn hawwe. Ik haw dat de lêste jierren yntinsyf dien yn Noard- en Súd-Hollân en Gelderlân. Faak fernimme jo der as boarger neat fan en dat is goed/better. Stipe fan de plysje by trochsikingen nei drugs/wapens/jild ensfh.; help yn ferpleech- en sikehuzen yn koronatiid; by opheinen flechtlingen út Afganistan; by grof en ekstreem geweld (bgl. terrorisme) lykas it hâlden fan grutskalige oefeningen yn Amsterdam. Ek waard de kriichsmacht de lêste twa jier wapene ynset by de bunker dêr’t it proses tsjin Taghi plakhie. As oanfolling op de plysje en ûnder gesach fan de boargemaster of de haadoffisier fan justysje. It wie nedich om’t de plysje mei slimme tekoarten siet, sit en noch wol even wrakselje sil. Dat jout my grutte soargen! Chapeau foar it lef en de belutsenheid fan de trijehoek fan Amsterdam yn de gearwurking mei definsje. En dat mei ek wolris sein wurde.

Nei de KMA folge njoggen jier (1984-1993) by 45 Pantserynfanterybataljon Regimint Ynfantery Oranje Gelderlân (letter Van Heutsz) yn Stienwyk, û.o. as kompanjykommandant, mei tsjinstplichtigen. Mei in tal tsjinstplichtigen fan lichting 89-4/5 ha we al sûnt 91 in jierlikse reüny, net as terapy foar in beroerde tsjinsttiid, fier fan dat…

Wat wie de situaasje? Der wie in Kâlde Oarloch mei ôfskrikking fan wjerskanten mei in grutte rol foar kearnwapens. Wy sieten ûnder de beskermjende paraplu fan de Feriene Steaten. Nei WO II waard Dútslân ferdield ûnder de fjouwer alliearre mogendheden. Allinnich it Russyske part waard net weromjûn, dat bleau ûnder Russyske diktatuer, krekt as de rest fan East-Europa.

Us ferdigening fierden we oan de saneamde Inner Deutsche Grenze (de âlde Eastdútske grins). Deunby, yn Seedorf, leine ienheden dy’t it 48 oeren folhâlde moasten om tiid te winnen. Yn dy tiid koene we ús klearmeitsje foar ferpleatsing nei it Elbe-Seiten-Kanal (ESK) en ús ferkende opstellingen ynnimme koene. Yntusken soe der ek in mobilisaasje starte. Inkele tsientallen kilometers fierderop rûn it Izeren Gerdyn, kompleet mei wachttuorren, minen, hûnen, stekken ensfh.

Wat as de Alliearden, de Feriene Steaten foarop, mar ek Kanadezen, Britten, Poalen, Frânsen (yn Drinte) en sels Russen net harren jonge minsken foar ús frijheid opjûn hiene?

Oar foarbyld: wy waarden it rezjimint Van Heutsz (fanwege opheffing fan in oar bataljon) en dêrtroch mei ferantwurdlik om tradysje (wichtich binnen de kriichsmacht om tal fan arguminten) yn libben te hâlden, û.o. dy fan Korea. De Feilichheidsried fan de Feriene Naasjes besleat yn 1950 in fredesmacht te ynstallearjen om de kommunistyske oanfal út Noard-Korea wei te wjerstean. In oarloch dy’t net earder sa meimakke wie, wêrby’t it front drastysk hinne en wer skode, dy’t einige yn in wapenstilstân op de saneamde 38e breedtegraad. Ek Nederlân droech by, û.o. mei in ynfanterybataljon, troch de FS famous Dutch jungle-fighters neamd, en hat twa kear de heechste ûnderskieding ûntfongen. Der is hurd fochten. Histoarysk is, nei’t it twa kear om ‘e nocht besocht wie, it feroverjen fan Heuvel 325 nei’t earder de bataljonskommandopost yn Hoengsong oerfallen wie en û.o. in bataljonskommandant en legerprediakant sneuvelen. Mar leafst 3 miljoen militêren en boargers sneuvelen, wêrûnder 123 Nederlanners. Nei trije jier waard in wapenstilstân sletten dy’t oant de dei fan hjoed noch fan krêft is. De Súd-Koreanen binne ús oant de dei fan hjoed ferskuorrende tankber! Dy ynset wie yn line mei de reden en it doel wêrop’t de FN nei de oarloch oprjochte is. It winsktinken komt moai ta utering yn it byld foar it gebou yn New York dêr’t by útbylde wurdt dat swurden yn ploechskjirren smeid wurde.

Wat as de FN net besletten hiene om yn te gripen yn Korea, ek wolris de iennige hjitte oarloch yn de tiid fan de Kâlde Oarloch neamd…? Ik hoech dêr fierder net oer út te wreidzjen, tink ik.

Underwilens foel de muorre, yn 1989 en dêrnei it yninoar stoarten fan de Uny fan Sosjalistyske Sovjet-Republiken, de USSR. Mei tanksij fisionêr Gorbatsjov, miskien in tikkeltsje nayf yn Russyske eagen. It rûn oars en gie fierder as er tocht hie. Dêr falt in soad oer te sizzen, is in soad oer skreaun. Formeel binne der gjin tasizzingen dien rjochting de Sovjet-Uny. Wol hawwe der ferskate ferdraggen west, û.o. yn 1994 dêr’t de Oekraïne yn beloofd waard selsstannich bliuwe te meien as it syn kearnwapens ûntmantelje soe.

As de wrâld op springen stiet, is it fan belang wa’t de lieders binne. Yn de tachtiger jierren stiene East en West oan ‘e tosken ta bewapene foarinoar oer. Mar Sovjetlieder Michail Gorbatsjov en de Amerikaanske presidint Ronald Reagan, begûn as akteur en hauk, wisten desennia fan wantrouwen te trochbrekken en úteinlik de Kâlde Oarloch te beëinigjen.

En doe wie der oarloch by ús om ‘e hoeke. Yn Joegoslavië, foar in soad minsken fakânsjebestimming, mei folken dy’t, ûnder mylde twang fan Tito, neist en mei-inoar libben. It bist bruts los en we wiene tsjûge fan ferskrikkingen, dilemma’s, ynset, missy ûnder lieding fan de FN, blauhelmen, neutraal, tusken de partijen, ek al fûnen der misdieden plak. Wat in etyske dilemma’s om de oarlochsmisdriuwen te sjen en soms sels te ûnderfinen lykas de 13 gizele Nederlânske waarnimmers, en neat dwaan te kinnen en te meien. Oer potinsjele trauma’s praat.

Dat nea wer! Sûnt dy tiid gjin ynset sûnder in stevich mandaat fan de ‘polityk’ en ûnder lieding fan in organisaasje dy’t de kennis hat fan militêr optreden, bgl. de NATO.

Wat as Nederlân de ienheid yn Sebrenica wol foldwaande bewapene hie of de FN wol de beloofde loftstipe levere hie begjin july 95? En der wol harke wie nei de yntelliginte en yntegere generaal Arie van der Vlis, Kommandant fan de Striidkrêften, dy’t opstapte fanwege de ûnferantwurde besuniging en it sûnder goede bewapening útstjoeren fan Dutchbat. Wie der dan gjin genoside plege op tûzenen Bosnyske manlju…?

In pear jier letter, augustus 1990, Saddam Hoessein falt Koeweit binnen en yn jannewaris begjint de Golfoarloch. Op dat stuit wiene wy mei in mobilisabel bataljon (oproppen tsjinstplichtigen) Skiphol oan it ferkennen, dat wie ús oarlochstaak. Mar fakânsjegongers tochten ‘dy binne der gau by’… Underwilens ha we sokke ienheden net mear, betwivelje ik oft der plannen binne en witte we eins net hoe’t we Nederlân sels ferdigenje moatte ‘yn it gefal dat’. Mobilisabele ienheden kenne we net mear en miskien wie Beskerming Befolking noch net sa’n min idee.

Wat as de FS Koeweit net befrijd hiene nei de ynfal fan Saddam yn 1990? Wie er dan fierder gien? De Koeweitys binne de FS ivich tankber haw ik fernaam doe’t ik dêr op trochreis wie út Irak wei op myn ferlof.

Mar it kin ek ‘oarsom, wat as’:

Wat as Colin Powell yn 2003 net yn de FN fake-bewizen foar massaferneatigingswapens sjen litten hie…

Powell, in tige respektearre en betûft militêr, ik bin oplaat mei syn stellingen fan goed liederskip… Hoe hat hy (en Bush) beswike kind foar de hauken Rushfeld en Cheney, dy’t himsels ferrike mei syn bedriuw yn de Irak-oarloch. Hie er syn eigen regel 5: Be careful what you choose. You may get it mar better ta him nommen. Sa sjogge jo mar wer, jo moatte dat alle dagen op ‘e nij beseffe.

Oer dy beslútfoarming is wiidweidich te lêzen yn it Rapport kommisje fan ûndersyk beslútfoarming Irak:

De rjochtfeardiging fan optreden tsjin Irak waard socht yn it gefaar fan in stikem opnij opboud programma foar massaferneatingswapens. Sûnt ’11 septimber’ hiene dy arguminten in grutte oertsjûgingskrêft. Tsjinlûden wiene der wol, mar it regear Bush woe dy net hearre. Fan neisimmer 2002 ôf keas Nederlân de Britske en Amerikaanske koers. Loyaliteit foar de FS oer fanwege harren rol yn de befrijing fan Nederlân yn WO II spile dêr noch altyd in grutte rol by. Wichtich foar de FS, sy sochten nei meistanners en wiene tefreden mei de politike stipe en de (definsive) militêre bydrage fan ús lân. Yntusken wiene der ek wapenynspeksjes fan de FN. Der wie begearichheid om in smoking gun te konstatearjen. Bûtenlânske Saken toande him selektyf. As de FN seine dat eat net ferifiearre wurde koe, keas BûSa de line dat Irak dêr ynformaasje oer efterhold en net meiwurke oan de ynspeksjes, ek doe’t Haad Ynspeksjekommisje Hans Martin Blix witte liet dat fan Irak gjin serieuze driging mear útgie. Nederlân spruts him, seker nei de presintaasje fan Powell, net út foar de opsje om de wapenynspekteurs mear tiid te jaan. Dútslân en Frankryk woene har net oan in opsje fan oarloch kommittearje. Sy seagen yn wapenynspeksjes in reëel alternatyf foar oarloch.

De ynvaazje yn Irak waard útfierd troch fjouwer lannen, de saneamde Coalition of the Willing: de FS (250.000 troepen), it Feriene Keninkryk (45.000), Australië (2000) en Poalen (194). Nei de fal fan Saddam hawwe 35 oare lannen dochs noch militêren levere foar de troepemacht dy’t troch de FS laat waard en dy earst as besettingsmacht fungearre en no, op grûn fan in FN-resolúsje, it Iraakske regear militêr stipet. Nederlân docht fan 2003-2005 mei mei û.o. in bataljon ynfantery. Twa Nederlanners binne sneuvele. De FS lutsen har yn 2011 werom. By eintsje beslút binne der nei’t rûsd wurdt in miljoen Irakezen omkommen, 4500 koälysje-militêren sneuvele en wiene der goed 30.000 ferwûnen…

In ferfolchstrategy nei de fal fan Saddam wie amper oanwêzich. It folsleine kader (Baathpartij, soennitysk) wie út funksje set. In ‘sûne’ endstate is nea berikt en in pear jier letter kaam ISIS út de jiske foar ‘t ljocht…

Sels bin ik yn 2009 foar seis moanne útstjoerd foar de NATO-Trainingsmissy (NTM-I) yn Irak/Bagdad, letterlik oan de Tigris, histoaryske grûn. NTM-I waard yn 2004 oprjochte op fersyk fan it Iraakske ynterim-regear ûnder bepalingen fan de Feilichheidsried.

En dêr bist dan, yn in konflikt dêr’tst oangeande de beslútfoarming in ambigue-gefoel fan oerholden hiest, mar ús politike lieding folgest en dyn opdracht útfierst binnen alle foarmen fan rjocht. En dan docht bliken datst dêr in soad betsjutte kinst, yn dyn eigen team, mar seker ek foar Irakezen (en yndirekt foar de Amerikanen). Bysûndere tiid om alle dagen mei harren gear te wurkjen, faak sensityf, fysyk, gastfrij, besef fan ivichheid, steld op fertrouwen, ek wer lestich tusken ferskate groepen en famyljes, moedeleas fanwege al it geweld, de skiednis. Harren lotsbestimming utere him faak mei insjallah (de wil fan Allah).

Us tema wie: What did you do for the Iraqi people today. En dêr ha we ús bêst foar dien. As NATO-team, ynkl. Oekraïners, fijn om mei gear te wurkjen. Der wie wol in ferskil yn frijheid fan hanneljen tusken de West- en East-Oekraïners.

Risiko wie der ek. Foar ferpleatsingen bûten de Green Zone waarden we net om ‘e nocht pantsere begelaat of yn Blackhawks mei oan wjerssiden in flinke mitrailleur ensfh. En de ‘incomings’ (toeter foar ynkommende granaten) wiene reëel. Sa reëel dat ik yn in telefoanpetear mei myn frou, dy’t de sirene hearde, gjin tiid hie om nei de bunker te gean en se sei: ‘it hoecht al net mear want ik hear de ynslach al’.

Oan de oare kant, jim witte wat yn 2009 op Keninginnedei yn Apeldoorn barde: in oanslach mei njoggen deaden, myn húshâlding stie koart dêrfoar noch oan de rûte te genietsjen… Yn Irak waard ik bemoedige troch de wurden fan David (sichtber op de Amerikaanske basis by it ynkommen): ‘Although I walk through the valley of the shadow of death I fear no evil’.

Mar wat as de oerwinners fan WO I gjin geheime ôfspraken (Sykes-Picot) makke hiene en de Arabieren, dy’t holpen de Ottomanen te ferdriuwen, net bliid makke waarden mei in deade mosk? En de nije steat Irak net opskipe waard mei keunstmjittige grinzen mei sawol Soenniten, Sjiïten as Koerden? Wie de ferwachting dat dêr in lykwicht mei ûntstean soe?

En wat as de Koerden in eigen lân foar harren folk krigen hiene, dat hie kind. Mar ja, yn waans belang wie dat, behalve dat fan de Koerden…?

Oan de saneamde Just War (bellum justum, rjochtfeardige oarloch) soene we noch in lêzing wije kinne. Tige nijsgjirrich. In Romeinsk konsept, fierder ûntwikkele troch net de minsten lykas Augustinus, Thomas van Aquino en Hugo de Groot. En ôfrûne iuw útwurke troch Reinhold Niebuhr.

Yn de kearn komt it del op dat jo in oarloch pas begjinne meie (jus ad bellum) as foldien is oan trije kritearia: in rjochtfeardige reden, de goede autoriteit en as lêste rêdmiddel.

Dêrneist seit Just War wat oer wat wol/net mei yn in oarloch (jus in bello). Dat is útwurke yn tal fan ferdraggen.

Wat as Trump net syn troepen weromlutsen hie út Syrië en dêrtroch mooglik gjin trochgong jûn hie oan Ruslân/Iran rjochting de Middellânske See…? It wie reden foar syn minister fan Definsje âld-generaal James Mattis, dy’t ik persoanlik moete haw yn Irak en dy’t nei myn beskieden miening de goede man mei ûnderfining op de posysje fan minister wie, ûntslach te nimmen. Nettsjinsteande syn militêr-strategyske analyze en dúdlike advys om dat net te dwaan, hie Trump dêr gjin boadskip oan.

Wat as Willem van Oranje yn de Tachtichjierrige Oarloch, nei tal fan ôfwagingen, net syn hawwen en hâlden jûn hie? Of Maurits en syn broers net tabedield wiene mei jeften fan organisearjen, moed, dissipline, oarloch fieren….

Of wat as de Slach by Warns tsjin de Hollanners û.l.f. graaf Willem IV, yn 1345, net wûn wie troch de Friezen? Soe der dan no noch wol Frysk praat wurde…

Werom nei hjoed-de-dei: it konflikt yn it Midden-Easten mei in foarskiednis fan tûzenen jierren: wat as der yn de njoggentjinde iuw gjin pogroms west hiene tsjin de Joaden yn East-Europa en yn de tweintichste iuw gjin Holocaust…?

Yn dat konflikt binne der in hiel soad wat as’en. Dat freget, lykas sein, in wykein mei oprjocht nei-inoar harkjen. Wat as oan alle kanten moreel besef, ferantwurdlikens fersus eigen belang oanwêzich is, soarchsumens en genede, oan Europeeske/Westerske kant, Arabyske kant, yn ‘e wrâld, troch de mins, ússels…? Mar wa of wat is eins de wrâld no’t ek in Feilichheidsried net ta besluten komt en it stimmen yn de FN ‘strategysk’ wurden is en in minskerjochtekommisje ûnder lieding stiet fan Iran?

Of moatte we it dan dochs hawwe fan yndividuën lykas Sadat en Rabin (beide troch ien fan har eigen minsken fermoarde), Carter, Barak, Arafat, Abas, Biden miskien? Fan in ferlosser, in messias? Of is it ús lot om fierder te wrakseljen…? Roppe we dat oer ússels ôf?

Ik moast tinke oan wat Levi skreau yn Is dit in mins óer syn gedachten by de saneamde deadeklacht yn it Italiaanske kamp foarôfgeand oan harren ôfreizgjen nei Auschwitz: ‘We fielden, nij foar ús, it oerâlde fertriet fan it folk dat gjin lân hat, oer ús kommen, it hopeleaze fertriet fan de úttocht dy’t alle jierren wer plakhat’…

Wat no…?

De drigingen fleane dy om ‘e earen. Nasjonaal, ynternasjonaal, it ferskil is dizeniger wurden troch cyber, hybride-oarlochsferklearring, satelliten, lange ôfstânswapens, ensfh.

Opkommende (ynter)nasjonale dominânsje fan Sina, teloargean fan ynternasjonale organisaasjes, belang fan grûnstoffen foar miljeu, arbeid/slavernij (foar ús wolfeart), ferkiezingen FS, Iran, Sahel, effekten klimaatferoaring en last but not least: ús eigen ego. Yn ferskate analyzes en media lies ik lêsten dat oarloch foaral wat is fan en troch manlju. Hoe komt dat? Jout dat ynsichten om ús fierder helpe te kinnen?

En dan ha we it noch net iens oer alle oare konflikten, humanitêre rampen, ensfh. Sy krije koart en mar in bytsje omtinken yn media en polityk. Dy rinne och sa fier achter by bgl. Israel/Gaza: Rohingya op de flecht (alwer), twongen weromkear fan Afgaanske flechtlingen út Pakistan wei, Oeigoeren, Jemen, Kongo, Súd-Sudan, Syrië, Nigearia, Etiopië, Myanmar, Burundi, Kolombia, Sudan ensfh. ensfh.

Genôch om ús soargen oer te meitsjen en ús ta te rieden.

Gearfetsjend soe ik de âlde sa’t it liket ienfâldige wiisheid werhelje dy’t aloan wer opnij leard wurde moat: ‘Si vis pacem para bellum’. Wa’t frede wol, riedt him ta op oarloch.

En foar my persoanlik? Yngewikkeld, dat is in deistich proses. By it ferfoljen fan de funksjes, tarieden op ‘e taak, hâlding nei de minsken ensf. holp en helpt my wat tûzenen jierren ferlyn Micha sei: ‘Der is dy, minske, sein wat goed is, do witst wat de HEAR fan dy wol: neat oars as rjocht te dwaan, trou te betrachtsjen en nederich de wei te gean fan dyn God’.

En yn it deistich hanneljen wat Jezus twatûzen jier ferlyn sei: ‘Behannelje oaren dus altyd sa’tsto sels wolle soest dat se jimme behannelje’. Dus dochs mar wer ris by tante Froukje lâns…

Tank foar jim oandacht!

Oersetting: Nynke Beetstra