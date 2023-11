Fannijs ferjit de ryksoerheid it Frysk

As it mei sizzen te dwaan wêze soe, dan wie it yn eare hâlden fan it Frysk wol oan de oerheid tabetroud. Want der is gjin brekme oan moaie wurden. Lykwols wurde dy ornaris net omset nei dieden, lykas út it nijs fan juster wol wer bliken die. It aldermaklikste soe it noch foar oerheden wêze moatte om it Frysk simpelwei yn de eigen uteringen te brûken. Mar sels dêr komt algeduerigen te min fan op ‘e hispel. Allinnich as der rebûlje om makke wurdt, dan wolle de ynstânsjes noch wolris fanwegenkomme.

Soks wie it gefal doe’t troch it bewâld yn in grut tal talen oer koroana kommunisearre waard, útsein de twadde rykstaal. Nei klachten waard dêr lang om let yn foarsjoen. Lykwols yllustrearret de koroanakommunikaasje fan de ryksoerheid dat it hoedzjen fan it Frysk yn De Haach gjin tinken is. Want no’t wer oer it selde ûnderwerp kommunisearre wurdt, wurdt dy taal fannijs fergetten. Sadwaande hat de Ried fan de Fryske Beweging in brief stjoerd oan it Ministearje fan Algemiene Saken en oan dat fan Folksûnens, Wolwêzen en Sport. It brief is twatalich; hjirûnder is de tekst fan de Fryske ferzje opnaam.

Om dizze tiid hinne krije de kwetsbere minsken yn Nederlân in útnûging om in koronaprik te heljen. Foarhinne wie de ynformaasje oer de koronafaksinaasje ek yn it Frysk beskikber (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/12/het-is-belangrijk-om-je-te-laten-vaccineren-tegen-corona-nederlands-fries-en-andere-talen). Dat barde trouwens pas nei in oprop en nei oantrúnjen út de provinsje Fryslân. Yn de Nederlânsktalige brief dy’t dizze dagen by de minsken troch de bus komt, wurdt yn it Ingelsk, Arabysk, Turksk, Poalsk en Oekraynsk nei de webside www.mijnvraagovercorona.nl ferwiisd foar in oersetting fan de brief yn ien fan dy talen. Ta ús teloarstelling ûntbrekt dêr it Frysk by. Yn de opropbrieven sil dat dit jier net mear reparearre wurde kinne. Wy roppe jo lykwols op om op de oanbelangjende webside dochs noch in Fryske oersetting fan de brief ta te heakjen. De twadde rykstaal mei by sokke wichtige ynformaasje net ûntbrekke. Wy ferwachtsje dat by sa’n soarte folgjende ynformaasjefoarsjenning tenei ek in Fryske oersetting keazen wurde kin.