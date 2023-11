Famyljewykein mei de skoanfamylje: goed helte fan Nederlanners fielt him ferplichte

In gesellich wykeintsje fuort mei de hiele skoanfamylje? Wat mear as de helte fan de Nederlanners stiet net te springen om nei in famyljewykein mei ‘de kâlde kant’: hja fiele har ferplichte om mei te gean. Foaral minsken ûnder de 45 jier fiele har dêrta ferplichte. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan Bungalowparkoverzicht.nl nei it fenomeen ‘famyljewykein’.

Foaral jonge minsken geane net frijwillich mei

Underwilens hat 58,8% fan de Nederlanners alris op famyljewykein mei de skoanfamylje west. Nettsjinsteande dat in protte minsken der gjin nocht yn hawwe, doart lang net elkenien ‘nee’ te sizzen op de fraach om mei te gean. Benammen minsken ûnder de 45 jier fiele har ferplichte: 63,7% jout oan dat it net de eigen kar wie. Foar in wykeintsje fuort mei ús eigen kant fan de famylje leit it persintaazje in stik leger, nammentlik op 50,9%.

Grutste frustraasjes op famyljewykein

It hiele wykein mei jins skoanfamylje opsjitte: it is foar in protte Nederlanners in resept foar flink wat yrritaasjes. Nûmer ien fan de frustraasjes is it brekme oan persoanlike romte. Sa wiene hast trije op de tsien minsken fan betinken dat se op har lêste trip mei de skoanfamylje te folle op inoars lippe sieten. De top fiif fan yrritaasjes op in famyljewykein mei oantroude famylje is sa:

We sieten in protte opinoars lippe (27,5%); We moasten alles mei-inoar dwaan (16,7%); Der waard te folle opinoar let (14,2%); It wykein koste in protte jild (11,3%); Ik hie gjin eigen ferbliuwsromte (8,3%).

Der wurdt ek geregeld oanjûn dat der ‘stomme of saaie aktiviteiten’ pland waarden, it wykein te lang duorre, der te folle gasten mei giene en minsken it net iens wiene mei de opfieding fan oarljus bern.