Evenemint oer kultuer en lânskip op 24 novimber yn Frysk Museum

It ûndersyksprojekt nei ekologyske fyzjes op lânskip yn gearwurking mei de Ryksuniversiteit Grins (RUG) wurdt ôftrape mei in evenemint fol lêzingen op 24 novimber yn it Frysk Museum. It programma is in útwikseljen fan ûndersyk, artistike presintaasjes en dialooch oer lânskip en ekology yn it museum. It evenemint is yn it Ingelsk. It bywenje is fergees, mar it reservearjen fia friesmuseum.nl/activiteiten wurdt oanret.

Sûnt de njoggentiger jierren is it tema lânskip ien fan de wichtichste útgongspunten foar it sammeljen fan moderne en hjoeddeiske keunst yn it Frysk Museum. Tanksij de Museumbeurs, takend troch de Nederlânske Organisaasje foar Wittenskiplik Undersyk (NWO), realisearje it Frysk Museum en de RUG in ûndersyksprojekt oer dat kolleksjeûnderdiel. Ien fan de doelen is om dat tema yn de kolleksje te ferbinen mei fragen oer in duorsume museumpraktyk. It ûndersyksprojekt wurdt lansearre by it startevenemint op 24 novimber.

It evenemint begjint om 14.00 oere yn it Frysk Museum. Konservator moderne en hjoeddeiske keunst Judith Spijksma laat it programma yn mei in taljochting op it ûndersyk en inkelde foarbyldstúdzjes út de Frysk Museumkolleksje. Lisa Klompe, projektlieder en inisjator fan it ‘green team’ fan it Frysk Museum, jout in stân fan saken wer oangeande duorsumens en de besibbe dilemma’s yn ’e museäle praktyk. Dr. Colin Sterling fan de Universiteit fan Amsterdam stiet stil by it museum as ekologyske entiteit. Hy presintearret in tal foarbyldstúdzjes om sjen te litten hoe’t dat besef de museumpraktyk beynfloedet.

Keunstner Saskia Noor van Imhoff, fan wa’t op it stuit wurk te sjen is yn de útstalling Seeds of Memory yn it Frysk Museum, fertelt oer it projekt REST, dêr’t se mei Arnout Meijer yn gearwurket. REST spilet him ôf yn en om in njoggentjinde-iuwske pleats yn it gloaiende en boskrike lânskip fan Gaasterlân. Yn harren presintaasje oer de (ûn)mooglikheid fan in ekosysteem as keunstwurk, nimt keunstnerskollektyf De Onkruidenier syn projekt SWIET – SWIT as útgongspunt. Dat is in langrinnend ûndersyk nei de ûneinige ferbûnens tusken swiet en sâlt yn lichem en lânskip.

Anna-Rosja Haveman fertelt oer de ynsichten út har PhD-ûndersyk nei keunstners dy’t yn harren wurk de Nederlânske kust ferbyldzje én befreegje. As ûnderdiel fan har proefskrift sil se har ekspertize op it mêd fan ekokrityske keunst diele, mei in fokus op lânskippen yn Fryslân en oare Nederlânske tema’s.

It programma wurdt ôfsletten mei in diskusje ûnder lieding fan prof. dr. Ann-Sophie Lehmann, dêr’t dielnimmers en publyk by útnûge wurde om te reflektearjen op de presintearre tema’s. Mear ynformaasje oer de sprekkers en presintaasje is te finen op friesmuseum.nl/activiteiten.