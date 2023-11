Earste gedicht fan Arjan Hut as Dichter fan Fryslân: Twivelje mei (ferzje 4)

Arjan Hut (Drachten, 1976) is tongersdei 16 novimber 2023 op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Eke Folkerts offisjeel beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Arjan Hut is de fjirde Dichter fan Fryslân en de opfolger fan Sigrid Kingma, dy’t tongersdei ôfskied naam fan har funksje as Dichter fan Fryslân. ‘Twivelje mei’ is syn earste gedicht as Dichter yn Fryslân.

Twivelje mei (ferzje 4)

even

dit briefke, hastich skreaun

ûnderweis, yn de trein,

ik kom fan fierren, of lis ik siik

op de bank en hallusinearje?

wa wit, wa wit

ja, fantasearjend − ûnderweis nei dy

(mar wêr’tsto stiest, gjin idee)

tsjûke-tsjûk!

ûnder in tekken, it liket wol novimber

koarts út beide noasgatten

de nacht raast by de finsters del

skiere pûsters rochelje en smûge, man

de kop fol mist en nergens langer seker fan

mar twivelje mei!

twivelje mei omdat it bloed oars fan de dakken spat

omdat alwittende alfa’s mei har simpele slogans ús

sa faak al nei de ôfgrûn brochten

omdat der dan miskien wol romte komt foar gedichten en ferhalen, omdat lústerjen smoarch wurk is, omdat fertellen dreech is

twivelje mei omdat it ús dochs wol yn de kop omwynt

wa seit dat ommers noch, sûnder omhaal, simpelwei

doch − gewoan − normaal?

neat hjir is gewoan, neat is hjir normaal

de skulp net op it strân

de see net dy’t de skulpen brocht

de wyn net dy’t de golven skept

twivelje mei

want de tsjerken fan it wiere leauwen ha

neat mear te fertellen oer wierheid

as do en ik

dat, even

dit briefke, ynderhaasten, wylst it ljocht fuortkrûpt

like wis as de taal dêr’t ik dy yn skriuw:

yn de kûpee

sitte twa froulju en in jongeman

fanmekoar skieden

troch koptillefoans

mei skermkes foar de eagen

te skrollen en te swipen

sjogge se my wol, in koartsdream op de bank?

snút de noas, slik in pil

de nacht kochelet by de finsters del

bin ik op it goede spoar?

it is net dat ik skriuw omdat ik safolle wit

as ik oer de wierheid dichtsje sil

dan kreakje my de wurden

en ik twivelje oan de stimmen op it web, oan de stimmen

yn myn holle en de stim út de lûdsprekker dy’t seit

‘de volgende halte

Utopia – denk erom:

links uitstappen’

dizze links?

‘nee!

de andere links!’

twivelje mei

omdat Aggie it sei

omdat Wisława it sei

omdat Etgar it seit!

stel dyn leauwen leaver út en

lit mystearje ta

op de opinysiden fan de wrakseljende kranten

yn de tizebosken fan de oermacht

yn myn ôfkuoljende hert en oerprikkele kop fol stikels

lit betizing ta

yn de doffe karbidknallen boppe dokkum

yn it tsjuster fan it waad

yn de rein opspattend yn gloppen fan de tinteljende stêd

de ien syn kutwaar

is de oar har oankrûperswaar

as nachts myn bêd oan see leit

en it roezemuozzet yn de loft

as ik mei de bisten flean

en bid sûnder god

as de wyn de wei wiist

en in bern foar it sliepen

de ierde stil telt

lit it ûnbekende ta sadat wy mekoar yn al ús delikate ferbiningen

net kwytreitsje

komme trije friezen by de dokter

freget de barman: wat moat it wurde?

seit de earste fries

stjerren besteane net

de duvel plakt se yn de nacht

om ús te ferrifeljen

seit de twadde fries

stjerren besteane net

de leave hear set se oan de himel

om ús leauwen te testen

seit de tredde fries

de puzelstikjes komme net mear bymekoar

tink ik, mar

wa wit

no sa, wa wit

Arjan Hut | Dichter fan Fryslân