Dútsk parlemint praat oer nije Nammewet

It Dútsk parlemint hat ferline wike oer in nije Nammewet praat. As dy oannommen wurdt – en dêr liket it op –, dan kinne de Friezen yn Dútslân har patronym as fan oannimme.

Foar de Sorben betsjut de wiziging dat it mooglik wurdt om diakrityske tekens út it Sorbyske alfabet te brûken en om aparte manlike en froulike famyljenammen (lykas yn alle Slavyske talen) te brûken.

Lês hjir mear oer de Sorben en harren posysje.

Besjoch in film fan de NDR oer de nije wet.