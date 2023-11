Brahms’ ‘Ein deutsches Requiem’ yn Sint-Pitertsjerke, Grou

Snein 26 novimber sil yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou ‘Ein deutsches Requiem’ fan Johannes Brahms útfierd wurde troch it keamerkoar Cantus út Grins. De útfiering fan dat ferneamde rekwiëm kriget mei de Yslânske bariton Einar Gudmundsson en de Spaanske sopraan Laia López in ynternasjonaal karakter. De oargelist is Erwin Wiersinga en de dirigint is Karel Stegeman, beide út Grins. It konsert begjint om 15.00 oere.

Johannes Brahms (1833–1897) seach syn komposysje út 1868 as in minsklik rekwiëm. De teksten binne fan tapassing op it libben fan elk minske, sykjend nei sin en doel fan it libben, de konfrontaasje mei lijen en dea, it ferlet fan treast. De tragyske dea fan syn freon, de komponist Robert Schumann, en de dea fan syn eigen mem hawwe laat ta it komponearjen fan dit grutte koarwurk. It gie yn de katedraal fan Bremen yn premjêre. Dêr wiene mear as 2.500 besikers by. It sil yn Grou troch in yntermezzo ûnderbrutsen wurde om de sjongers efkes op siken komme te litten.

Keamerkoar Cantus is in jong koar mei jonge sjongers en hege aspiraasjes. De dirigint Karel Stegeman (*1993), rjochte it koar op en die der syn eineksamen mei. Edwin Wiersinga (*1962) is in ferneamd oargelist en oargellearaar, dy’t les jout oan de konservatoaria yn Berlyn en Grins. Laia López Ramírez is in Katalaanske sopraan dy’t yn Grins studearre en yn Nederlân bleaun is. Einar Thor Gudmundsson komt út Yslân, wie earst pianist en hat yn Grins solosang studearre.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Bestel hjir de tagongskaarten à € 20,- (studinten € 15,-).