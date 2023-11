Bouwe de Boer: Plan in plan!

Kollum

Yn it jier 2000 is in begjin makke mei it Fryske Marreprojekt. In unyk projekt om de wetterrekreaasje op en om de Fryske marren hinne te stimulearjen. It wie bedoeld om de wurkgelegenheid te ferheegjen, it tal bestegingen tanimme te litten en Fryslân as favorite farbestimming te behâlden. Dy doelen brochten in protte organisaasjes byinoar. Dy seagen allegearre it belang fan sa’n mega-ynvestearring yn. Want dat wie it! Omtrint in miljard euro koe útjûn wurde oan tsientallen projekten, oeral yn de provinsje. Mei-inoar bouden se oan de doelstellingen. Der waarden hûnderten kilometers baggele, kanalen ferbrede, fiif akwadukten oanlein en 36 brêgen ferhege. Der kamen fytspaden en sechstjinhûndert oanlisplakken by en fyftjin jachthavens waarden ferbettere. It Fryske Marreprojekt hie in omfang sa’t we yn Fryslân net wend wiene, mar mei genôch ynhâld dêr’t in protte partijen, ek Fryske, har yn fine koene. Gemeenten, Provinsje, De Haach, Europeeske fûnsen, mar ek partijen hjirwei lykas Hiswa, it Wettersportbûn, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, LTO, Recron, Marrekrite, Steatsboskbehear, de Fryske Miljeufederaaasje en Natuermonuminten. In prestaasje sa’t dy net earder levere wie, leunend op in effektive organisaasje. It wie in skoalfoarbyld foar de oanpak fan grutte útdagingen.

Foar sokke útdagingen steane we yn Fryslân no wer: de klimaatoanpak, it bioferskaat, de wetterkwaliteit, sûnens, blue sônes, neam se mar op. It wurdt tiid foar in nij Marreprojekt, mar dan mear.

No binne gemeenten, wetterskip, provinsje, enerzjykoöperaasjes, de Fryske Milieufederaasje, Sirkulêr Fryslân, de Freonen fan FossylFrij Fryslân, Kening fan ’e Greide, Doarpswurk, LTO, de boupartijen, de (Noard-Nederlânske) Uitkijkers, it Biosintrum, Wetsus, de hegeskoallen, Campus Fryslân ek allegearre lekker dwaande, mar foaral mei harren eigen programma en eigen prioriteiten. Unyk yn Nederlân, tink ik, sa’n wurknocht, mar wat is de rûte nei in doel oer fyftjin jier? Salang’t dy rûte net oanjûn is, komme we fansels wol earne út, mar wêr? Dat is in riedsel. Wat betsjut it foar in sûn Fryslân? Foar de wurkgelegenheid? Foar it yn de eigen provinsje hâlden fan it enerzjyjild? Foar enerzjyearmoed? Foar it geniet fan it mei-inoar oparbeidzjen? Foar sûn iten? Unbekend, want der is gjin plan.

Ik sis: plan in plan! Oer in jier klear wêze! Provinsje Fryslân, nim it foartou!

Dit is nûmer 82 yn de rige Fryslân – Skjinnerlân

Bouwe de Boer wennet yn Akkrum en is projektlieder fan Freonen fan FossylFrij Fryslân.