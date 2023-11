Boekenbon Literatuerpriis nei ‘Mauk’ fan Flaamske skriuwer Vantoortelboom

De roman Mauk fan de Flaamske skriuwer Jan Vantoortelboom hat de Boekenbon Literatuerpriis wûn. Dat is tongersdei buorkundich makke yn de Grutte of Sint-Jakobstsjerke yn De Haach. Oan de priis is 50.000 euro ferbûn.

Mauk giet oer in santiger, Mauk, dy’t op syn stjerbêd op syn libben tebek sjocht. Neffens de sjuery levere Vantoortelboom mei syn roman “in ferbjusterjend literêr portret ôf fan in traumatisearre santiger dy’t efterfolge wurdt troch syn jeugdoantinkens”. De sjuery priizget it boek ek om’t in protte him “tusken de rigels” ôfsprilet, “dêr’t de barrens har iepenbierje yn de rike byldtaal dy’t op syn minst sa beklibbet as it ferhaal sels”.

Oare nominearre skriuwers

De 48-jierrige Vantoortelboom wint de priis en lit dêrmei fjouwer oare nominearren efter him. Dat binne Saskia de Coster mei Net echt, Tiemen Hiemstra mei W., Roxane van Iperen mei Dat beloof ik en Richard Osinga mei Munt.

De Boekenbon Literatuerpriis gie ferline jier nei Anjet Daanje foar har boek Het lied van ooievaar en dromedaris. Earder hjitte de priis de AKO Literatuerpriis. Dy waard yn 1987 foar it earst útrikt.