Binne Mosk: Lok foar de baas, seine foar de hûn

Op de earste snein fan oktober hâlde se oan de Belgyske kust yn Knokke in tsjinst dy’t yn it teken fan húsdieren stiet. Dêr, op it Albert Verweeplein, wurde de dieren seinige. Dat betsjut dat elkenien der mei in kat, hûn, bargemot of wite mûs hinnegean kin. Yn 2022 kamen der sechstich hynders fan de pleatslike maneezje op it plein.

Ik haw út it berjocht net begrepen dat de katten, hûnen en wite mûzen nei ôfrin fan dy gearkomste ek in lyts kadoke krije, lykas bern dat by in godstsjinstich barren krije. Te tinken falt foar de katten oan in blikje gourmet mei knyn of foar de hûnen oan in pûde mei brokken hinnefleis. Ik wit net oft der ek bern mei in knyn of in hin wiene; tajûn dat is wat lestich meinimmen.

Yn ferliking mei Knokke bliuwt Dokkum bot efter. Dêr krigen sneintemiddei 5 novimber mar in lyts keppeltsje fan tweintich jachthûnen de seine fan pastoar Verheijen. De hûnen mochten earst de waarme Bonifatiustsjerke yn. It barren waard organisearre yn gearwurking mei It Frysk Jachtselskip ‘De Fryske Oarder fan Hubertus’, de katolike parochy Pax Christi en de Jachthoarngroep ‘Après Chasse’. Op dy Hubertus, beskermhillige fan de jacht, kom ik werom.

Ik wit neat fan it katolike leauwe. Wy hawwe yn de oantroude famylje al wat roomsken, dat sadwaande hawwe wy jierren lyn by berte, dea en trouwen yn sa’n katolike tsjerke west. De famylje docht der yntusken neat mear oan en mei it ferstjerren fan de âldsten sil it der net mear fan komme dat wy wer yn ’e kunde komme mei de teätrale spekten fan it katolike leauwe. Ik moast my om dy mis yn Dokkum te begripen dus wat ynlêze.

Ik haw begrepen dat dy Hubertus berne waard om it jier 660 hinne. Hy wie in grut leafhawwer fan de jacht. Neffens it ferhaal waard er ûnderweis yn de bosken op in freed oansprutsen troch in hart mei in grut ljochtsjend krús tusken de hoarnen. Dat late ta syn bekearing om bygelyks net mear op in freed te jeien, want dat is net de bedoeling. Letter waard dy Hubertus biskop fan Maastricht. Hy stoar op 3 novimber 743.

Hubertus koe minsken genêze fan hûnsdûmens. Sa’n wûnder is nedich foar in hillichferklearring. Sadwaande waard er ‘Sint’. Hjoed is er net allinne de beskermhillige fan jagers, mar ek fan boskarbeiders en fan de kabouters. Mei de seine fan ‘e hûnen skine de baaskes en harren hûnen beskerme te wêzen tsjin sykten en ûngemakken. Soks is moai meinommen.

It hat fansels wat aardichs om mei jo hûn op in sneintemiddei yn Dokkum de Hubertusseine te krijen. It wie in beheind barren, mar elkenien kin begripe dat net alle 1,5 miljoen hûnen dy’t wy yn Nederlân hawwe de seine krije kinne, om mar net te praten fan de 3 miljoen katten.

It skynt dat op guon plakken bern harren koesbearke meinimme foar de seine fan Hubertus, want Dokkum is net it iennige plak dêr’t de dieren seinige wurde. Soks liket my net de bedoeling, mar ik tink dat de pastoars yn dizze tiid fan ôfnimmend tsjerkjen al lang bliid binne dat der noch minsken komme.

Ik freegje my ôf oft der yn de slachthuzen ek in pastoar of in oare fertsjintwurdiger fan it opperwêzen is om de 15 miljoen bargen, 2,2 miljoen kofee en 605 miljoen hinnen dy’t jierliks slachte wurde de seine te jaan.