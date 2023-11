Bewenners eilânryk Tuvalu, dat driget te ferdwinen, krije asyl yn Australië

Australië biedt bewenners fan de eilannegroep Tuvalu yn de Stille Oseaan klimaatasyl oan. De premiers fan de twa lannen hawwe dêr in oerienkomst oer sletten.

Yn Tuvalu wenje 11.200 minsken. De eilannegroep, dy’t mar in pear meter boppe seenivo leit, driget te ferdwinen as de seespegel troch klimaatferoaring fierder stiicht. Australië sil jierliks oan op syn meast 280 Tuvaluanen in spesjaal fisum jaan. It hat ek mei Tuvalu ôfpraat dat it yn gefal fan “in grutte natuerramp, pandemyen en militêre agresje” helpe sil. De ynfloed fan Sina yn ’e Stille Oseaan wurdt hieltyd grutter. In oare ôfspraak yn ’e oerienkomst, dy’t dêr nei alle gedachten mei te krijen hat, is dat Australië tasjocht as Tuvalu feilichheids- of definsjeoerienkomsten mei oare lannen slút. It giet dan ek om plysje-, haven-, enerzjy- en telekomkontrakten, berjochtet parseburo Reuters.

De Australyske premier Albanese seit dat Australië en Tuvalu oaninoar besibbe. Mei de oerienkomst hawwe de lannen dy relaasje neffens Albanese nei in heger nivo tild. Se foarmje no mei-inoar de saneamde Falepily-uny. De oerienkomst sil “Tuvalu’s takomst beskermje wylst de soevereiniteit respektearre wurdt”, neffens Albanese.

De helte fan de wrâldbefolking libbet op plakken dy’t kwetsber binne foar klimaatferoaring, stie yn maart fan dit jier yn in rapport fan it IPCC. Neffens dat klimaatpanel wurde beskate regio’s no al folle slimmer troch klimaatferoaring rekke as oare. Yn Afrika, Azië en de Amearika’s feroarsaakje waarsekstremen klimaatmigraasje’. Ynwenners út de Afrikaanske Sahel bygelyks tsjogge nei de kust en stêden om oan de drûchte te ûntkommen.

Feroaret der oan de klimaatopwaarming neat – it minste senario dat tinkber is – dan sille yn 2050 sa’n 216 miljoen minsken út need nei in oar plak yn harren lân ferhuze wêze, konstatearre de Wrâldbank yn 2021.